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國安人士揭中共聯俄制美 川普上任前畫第一島鏈紅線

中央社／ 台北5日電
11月29日至30日，中俄兩國在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，引發周邊國家警惕。圖／取材自微博
11月29日至30日，中俄兩國在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，引發周邊國家警惕。圖／取材自微博

總統賴清德出訪南太友邦6日返台，國安人士指出，北京近期的軍事侵擾舉措是要在第一島鏈劃下紅線，告訴川普新政府，第一島鏈內所有事情都要跟中國商量，且因為中國是地球第2大國，華府要處理俄烏或中東衝突也要找中國商量。

國安人士指出，就軍事面看，過去幾周台海周邊並不平靜，解放軍11月28日在台海宣稱「聯合戰備警巡」，其規模比以往大一些；同日，解放軍南部戰區在南海黃岩島周邊執行演練，並特地透過官媒、官方社群加大宣傳，以「捍衛國家主權」為藉口來合理化在黃岩島的演練。

國安人士透露，共軍固定派遣軍艦部署在台灣24浬線及東部海域軍艦，目的是進行灰色地帶壓迫侵擾。近日俄羅斯3艘2000多噸「守護級」輕型巡防艦與1艘補給艦，結束泰國訪問北上，但行經路線卻刻意貼近台灣24浬線，並與共艦進行兩軍通聯、模擬聯合演訓等。

至於朝鮮半島與東海局勢，國安人士表示，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）11月27日訪問韓國，並與韓國國安國防官員會晤，希望韓國能提供軍武協助。11月29日俄羅斯國防部長貝洛索夫（AndreiBelousov）訪問平壤，感謝北韓派兵協助俄國攻打烏克蘭。

國安人士說，同樣是11月29日，中俄兩軍以聯合空中戰巡為由，在未告知韓國情況下，5架解放軍機和6架俄羅斯軍機，相繼闖入南韓防空識別區。11月30日，日方也發布解放軍轟炸機群飛越沖繩本島與宮古島之間的空域後，進入太平洋再返回東海的訊息。

此外，中俄兩軍的動作也引發日本關注，並在3日緊盯俄羅斯海軍基洛級潛艦及1艘救難艦，在海面上浮航狀態。而歐洲日前發生的海底電纜遭切斷事件，目前看來中國是有介入其中。

國安人士指出，把過去幾周這些看似的獨立事件放在地圖上綜合研判，就會變得完全不一樣，似乎在透露一個訊息，「中國好像在做些什麼！」

再從區域外交面看，國安人士說，針對亞太經濟合作會議（APEC）、20國集團（G20）以及俄烏與中東等戰事衝突，中國持續提出多邊合作想像、反對孤立主義，一方面倡議和平方案，但另方面卻在印太地區做出脅迫舉措；在台海則是大談積極促融，派陸生團來台交流，共軍機艦的灰色地帶侵擾絲毫未減。

國安人士指出，明年1月20日上任的川普新政府，首要處理的國際安全議題就是俄烏戰爭、中東衝突，中共總書記習近平想在川普上任之前，藉由跟俄羅斯合作在印太地區進行戰略突破，進而牽制歐陸與華府，並替俄羅斯爭取更大的戰略談判空間。

國安人士分析，北京的「軟硬兩手」策略，目的就是要在第一島鏈畫下紅線，告訴川普新政府「第一島鏈是屬於中國在控制，且島鏈內所有事情都要跟中國商量」，華府若要處理俄烏或中東戰事衝突，也必須要找中國商量，「因為中國是地球上第2大國」。

至於共軍近期是否對台發動軍演，國安人士表示，總統賴清德6日結束南太之旅返國，不排除共軍會將近期在台海周邊的軍事行動，全部包裝成「聯合利劍-2024C」的圍台軍演。

俄羅斯 共軍 國安 國防部

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