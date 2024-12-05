漢翔：岡山廠NADCAP認證過期審核中 不影響交貨
負責國機國造任務的漢翔公司，被爆料位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期問題，嚴重影響該廠交貨，漢翔公司表示，已於今年11月完成年度稽核，並於NADCAP規定期限內完成缺失申覆及改善回覆，目前NADCAP尚在審核過程中，重要客戶同意持續生產及交貨，並不造成影響。
漢翔公司指出，爆料人指出岡山園區主要是為發動機組裝，有獨立的品保系統，但今年董事長胡開宏從台中派駐一、二、三級主管至岡山督導，因特殊製程被NADCAP取消證照，直指是台中來的主管不熟悉岡山產區製程所致，擔憂若未再取得認證，恐嚴重影響漢翔聲譽及營收。
漢翔今天表示，該名員工爆料所述NADCAP化學製程，屬於第三者例行性查核（具公信力的獨立認證機構進行查核），公司於今年11月完成年度稽核，並於NADCAP規定期限內完成缺失申覆及改善回覆，目前正在向NADCAP查核機構澄復階段。
漢翔再度強調，目前NADCAP尚在審核過程中，對漢翔的改善回覆已陸續審核認可，公司已同步獲得主要客戶如：GE、RR、Honeywell等，同意持續生產及交貨中；因此對於所謂的認證過期一事，並不造成對公司生產及交貨影響，也不影響漢翔公司的今年營收。
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