彈藥庫爆炸後重生 洪姓中士裝仿生手臂重返部隊

六軍團位於基隆的彈藥庫去年發生爆炸，造成洪姓中士重傷截肢，經三總團隊救治後，目前已成功裝上「高科技仿生手臂」，透過為期4個月密集復健，已可執行14項手部精細動作，不僅重返部隊，更能正常生活、出國旅行，也盼藉訓練重回肌肉男身材。

陸軍第六軍團指揮部轄屬的三支部北彈庫基隆分庫「祥豐營區」，去年7月24日執行馬祖回運的120迫砲彈藥技術檢查作業時發生爆炸意外，造成9名官兵受傷，其中洪姓中士右大腿、左手臂遭炸，到院時已失去生命徵象，經急救後恢復呼吸、心跳。

台灣醫療科技展在南港展覽館登場，國軍醫療體系亦參展，三軍總醫院團隊設置「重奪『掌』控權：高科技仿生手臂復健」子攤位，當時受重傷的洪姓中士穿戴仿生手臂現身會場，已可藉由復健，透過意志控制手部如抓握、取物、扣板機等14項精細動作，且近期更重返部隊、赴日旅遊，成功降低生活中的不便利，國防部常務次長黃佑民中將在場給予鼓勵。

三軍總醫院復健醫學科主治醫師張智雅接受中央社訪問表示，俄烏戰場上有超過3萬名的截肢患者，不僅造成身心靈影響也可能無法順利重回職場，傳統上裝設的假手、美觀手或功能手都會影響社交，此次三總與德國奧托博克（Ottobock）合作，並透過一系列復健計畫，讓洪姓中士得以重返職場（案發後退伍，目前於後備指揮部擔任僱員），甚至開車與旅行。

針對仿生手臂的運作原理，張智雅指出，仿生手是透過肌電訊號運行，先由餘肢發出肌電訊號、擷取訊號、訊號處理、特徵擷取及分類辨識流程後，讓仿生手做出相對應的動作。廠商也進一步說明，經過復健訓練後的實際案例，反應差最快0.5秒、最慢1秒。

事實上，要能順利操控仿生手臂並非易事。張智雅分享，一般民眾若要成功操控仿生手臂「難度比較高」，必須搭配院方所規畫的復健訓練，由於洪姓中士過去熱中健身、身體狀況優良，且擁有高強度軍人意志力，因此即便左手已截肢至手肘以上，經配戴1年、後期4個月的密集復健訓練後，已能正常生活甚至赴日旅行。

張智雅說明復健流程，包括共需經過為期4個月、8階段不同強度的專屬復健計畫，由復健師、心理師、物理治療師、職能治療師、義肢裝具師組成團隊協助，執行心肺功能強化、肌電訊號訓練、精細動作訓練、日常生活訓練、複雜手部動作訓練、個性化調整及最終操作訓練等階段，每個項目平均每天得進行2次，一次最多1小時。

洪姓中士分享受傷前如金剛狼般「肌肉男」照片，他告訴中央社記者，由於過去有健身運動習慣，得以克服復健過程，但由於傷後臥床躺太久，復健過程最辛苦項目是「拉筋」，後續藉由肌電訊號測試儀進行訓練，確保肌肉訊號的穩定，才能成功控制仿生手。

洪姓中士也秀出網路上，同樣因受傷而裝設仿生手臂的美軍官兵打拳擊影片，他說，「這是我未來的目標」，目前將先控制體重，再一步步練回肌肉。

針對這項裝置未來的精進方向，OnP重健義肢公司總監凃連水說明，目前的感測方式仍為感應式，下一階段將是植入式，讓反應速度及準確度大幅提升。張智雅則強調，國防醫學院目前已在研究3D列印的輔具，藉此降低製作成本，造福更多需求者。