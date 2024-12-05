快訊

瓊瑤離世2天…告別式不設公祭和紀念活動 家屬發聲揭原因

賴總統過境關島與美議長強生通話 雙方對話內容曝光

打臉外媒因涉貪被查報導 大陸國防部長董軍今天上海現身

彈藥庫爆炸後重生 洪姓中士裝仿生手臂重返部隊

中央社／ 台北5日電

六軍團位於基隆的彈藥庫去年發生爆炸，造成洪姓中士重傷截肢，經三總團隊救治後，目前已成功裝上「高科技仿生手臂」，透過為期4個月密集復健，已可執行14項手部精細動作，不僅重返部隊，更能正常生活、出國旅行，也盼藉訓練重回肌肉男身材。

陸軍第六軍團指揮部轄屬的三支部北彈庫基隆分庫「祥豐營區」，去年7月24日執行馬祖回運的120迫砲彈藥技術檢查作業時發生爆炸意外，造成9名官兵受傷，其中洪姓中士右大腿、左手臂遭炸，到院時已失去生命徵象，經急救後恢復呼吸、心跳。

台灣醫療科技展在南港展覽館登場，國軍醫療體系亦參展，三軍總醫院團隊設置「重奪『掌』控權：高科技仿生手臂復健」子攤位，當時受重傷的洪姓中士穿戴仿生手臂現身會場，已可藉由復健，透過意志控制手部如抓握、取物、扣板機等14項精細動作，且近期更重返部隊、赴日旅遊，成功降低生活中的不便利，國防部常務次長黃佑民中將在場給予鼓勵。

三軍總醫院復健醫學科主治醫師張智雅接受中央社訪問表示，俄烏戰場上有超過3萬名的截肢患者，不僅造成身心靈影響也可能無法順利重回職場，傳統上裝設的假手、美觀手或功能手都會影響社交，此次三總與德國奧托博克（Ottobock）合作，並透過一系列復健計畫，讓洪姓中士得以重返職場（案發後退伍，目前於後備指揮部擔任僱員），甚至開車與旅行。

針對仿生手臂的運作原理，張智雅指出，仿生手是透過肌電訊號運行，先由餘肢發出肌電訊號、擷取訊號、訊號處理、特徵擷取及分類辨識流程後，讓仿生手做出相對應的動作。廠商也進一步說明，經過復健訓練後的實際案例，反應差最快0.5秒、最慢1秒。

事實上，要能順利操控仿生手臂並非易事。張智雅分享，一般民眾若要成功操控仿生手臂「難度比較高」，必須搭配院方所規畫的復健訓練，由於洪姓中士過去熱中健身、身體狀況優良，且擁有高強度軍人意志力，因此即便左手已截肢至手肘以上，經配戴1年、後期4個月的密集復健訓練後，已能正常生活甚至赴日旅行。

張智雅說明復健流程，包括共需經過為期4個月、8階段不同強度的專屬復健計畫，由復健師、心理師、物理治療師、職能治療師、義肢裝具師組成團隊協助，執行心肺功能強化、肌電訊號訓練、精細動作訓練、日常生活訓練、複雜手部動作訓練、個性化調整及最終操作訓練等階段，每個項目平均每天得進行2次，一次最多1小時。

洪姓中士分享受傷前如金剛狼般「肌肉男」照片，他告訴中央社記者，由於過去有健身運動習慣，得以克服復健過程，但由於傷後臥床躺太久，復健過程最辛苦項目是「拉筋」，後續藉由肌電訊號測試儀進行訓練，確保肌肉訊號的穩定，才能成功控制仿生手。

洪姓中士也秀出網路上，同樣因受傷而裝設仿生手臂的美軍官兵打拳擊影片，他說，「這是我未來的目標」，目前將先控制體重，再一步步練回肌肉。

針對這項裝置未來的精進方向，OnP重健義肢公司總監凃連水說明，目前的感測方式仍為感應式，下一階段將是植入式，讓反應速度及準確度大幅提升。張智雅則強調，國防醫學院目前已在研究3D列印的輔具，藉此降低製作成本，造福更多需求者。

國防醫學院 復健

延伸閱讀

南韓戒嚴軍闖國會疑帶實彈 傳2日就已收到命令待機

為解除南韓緊急戒嚴令 議員翻牆返回國會上演動作片

中科院九鵬基地藥柱意外燃燒 技師半身燒傷緊急送醫

空軍軍官酒後跑進男部屬寢室 熊抱脫褲強制性交判3年10月

相關新聞

獨／漢翔岡山發動機廠產線NADCAP認證過期嚴重影響交貨？ 漢翔回應了

負責承擔國機國造任務的漢翔公司，傳出位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期，嚴重影響該廠交貨，本報接獲投訴，爆料人...

漢翔：岡山廠NADCAP認證過期審核中 不影響交貨

負責國機國造任務的漢翔公司，被爆料位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期問題，嚴重影響該廠交貨，漢翔公司表示，已於...

【軍情+】挑戰海軍一日雙塔！攀上桅頂不簡單

基隆級驅逐艦是我國海軍現役最大型作戰艦，同時擁有全海軍最高的露天桅桿（高度最高的玉山艦為包覆式），也是少數配置雙主桅的大型軍艦。桅桿上裝備數量與種類繁多，仰賴艦上官兵悉心維持妥善。登桅作業如同民間的高空作業工程，除需具備裝備專業，還需要過人的體能及膽識，才能在桅桿上作業。

海軍陸戰隊特勤隊專精訓練 被目擊由美軍人員率隊出海

海軍陸戰隊特勤隊日前在高雄近海實施專精訓練，被目擊由美軍人員率隊出海。

「連江艦」進駐澎湖 2艘千噸巡防艦應對大陸漁民、海警騷擾

海委會海巡署新造1000噸級巡防艦「連江艦」11月交船，今天起進駐澎湖馬公漁港，首任簡任艦長由澎湖子弟黃聰正擔任，目前澎...

中共18機艦船出海擾台 軍方嚴密監控

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、7艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。