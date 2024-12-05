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獨／漢翔岡山發動機廠產線NADCAP認證過期嚴重影響交貨？ 漢翔回應了

聯合報／ 記者張議晨黑中亮／連線即時報導
負責承擔國機國造任務的漢翔公司，傳出位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期，嚴重影響該廠交貨，漢翔今天說明。記者游振昇／攝影
負責承擔國機國造任務的漢翔公司，傳出位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期，嚴重影響該廠交貨，漢翔今天說明。記者游振昇／攝影

負責承擔國機國造任務的漢翔公司，傳出位於岡山的發動機廠有產線NADCAP認證過期，嚴重影響該廠交貨，本報接獲投訴，爆料人直指是台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致，擔憂若未再取得認證，恐嚴重影響漢翔聲譽及營收；漢翔今天表示，目前正在向NADCAP查核機構澄復階段。

漢翔公司表示，公司知道這件事，目前正在向NADCAP查核機構澄復階段，會提供完整資料；漢翔指出，但爆料者提供的訊息不夠完整，公司整理後將提供更清楚詳細的資料。

NADCAP為國際航太與國防工業供應商認證的簡稱，是由美國航空業巨頭與美國國防部等機構共同發起的專業認證，並組成美國航太品質評審協會(Performance Review Institute，PRI)針對航太工業的特殊產品和製程進行認證，對國際航空大廠而言，供應商必須通過NADCAP認證，才能打入供應鏈。

該爆料人指出，漢翔在岡山園區主要為發動機組裝，有獨立的品保系統，但今年董事長胡開宏從台中派駐一、二、三級主管至岡山督導，因台中來的主管不熟悉岡山產區製程，導致特殊製程被NADCAP取消證照。

爆料人提供該製程認證現況內部資料，指岡山園區某產線化學製程NADCAP認證，已於11月30日到期，自本月1日起，該製程認證形同失效狀態，雖有部分客戶允許繼續生產零件，但另兩家重要客戶，則要求認證通過後才能繼續交貨，換言之，若認證都未通過，恐失去兩大客戶支持。

爆料人質疑，兩家停止交貨的廠商都是漢翔重要客戶，岡山廠停工對於漢翔營收會造成重大衝擊，由於勇鷹高教機專案即將結束，漢翔預計要釋出7000多人力，如今產線又因認證過期停工，恐衝擊員工生計，同仁都忐忑不安。

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