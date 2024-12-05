【軍情+】挑戰海軍一日雙塔！攀上桅頂不簡單

基隆級驅逐艦是我國海軍現役最大型作戰艦，同時擁有全海軍最高的露天桅桿（高度最高的玉山艦為包覆式），也是少數配置雙主桅的大型軍艦。桅桿上裝備數量與種類繁多，仰賴艦上官兵悉心維持妥善。登桅作業如同民間的高空作業工程，除需具備裝備專業，還需要過人的體能及膽識，才能在桅桿上作業。

如果遇上緊急狀況，官兵還得在航行狀態中執行登桅作業，如何確保安全順利完成任務，同步考驗艦長的航行判斷，以及登桅人員的高度專業。

這集【軍情+】造訪海軍旗艦之一的基隆級左營軍艦，首次挑戰最高難度的「一日雙塔」，用一個上午的時間，攀上左營艦高聳的前後雙桅桿，近距離直擊艦上雷達，體驗辛苦的登桅作業。

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