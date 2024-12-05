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海軍陸戰隊特勤隊專精訓練 被目擊由美軍人員率隊出海

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍陸戰隊特勤隊日前在高雄近海實施專精訓練，被目擊由美軍人員（船艏2位）率隊出海。圖/讀者蘇嘉健提供
海軍陸戰隊特勤隊日前在高雄近海實施專精訓練，被目擊由美軍人員（船艏2位）率隊出海。圖/讀者蘇嘉健提供

海軍陸戰隊特勤隊日前在高雄近海實施專精訓練，被目擊由美軍人員率隊出海。

海軍陸戰隊特勤隊在接收M109突擊舟之初，就是由美國海軍陸戰隊派員以專家協訓名義來台訓練。這項協訓已行之有年。

軍事迷日前在高雄近海目擊，十餘名海軍陸戰隊特勤隊員全副武裝並配戴夜視鏡，搭乘M96快艇出海，船首有兩位便服美軍人員與訓。

美國海軍陸戰隊編制有「海軍陸戰隊突襲兵」（Marine Raiders），每個營各由四個連所組成，每個連各有一支由百餘名具備特種作戰能力的海軍陸戰隊員組成的特種作戰小隊，長於使用包括突擊舟在內的各型輸具執行海岸偵察任務。

美國海岸巡防隊每年也派遣士官層級的輔訓小組抵台對海巡署進行訓練，日前也被目擊由美方協助實施登船攻堅訓練。

對美軍協訓海軍陸戰隊特勤隊，海軍司令部今日暫無回應。

海軍司令部 美國 陸戰隊

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