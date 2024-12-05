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「連江艦」進駐澎湖 2艘千噸巡防艦應對大陸漁民、海警騷擾

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海巡署新造1000噸級巡防艦「連江艦」11月交船，今天起進駐澎湖馬公漁港。圖／澎湖海巡隊提供
海巡署新造1000噸級巡防艦「連江艦」11月交船，今天起進駐澎湖馬公漁港。圖／澎湖海巡隊提供

海委會海巡署新造1000噸級巡防艦「連江艦」11月交船，今天起進駐澎湖馬公漁港，首任簡任艦長由澎湖子弟黃聰正擔任，目前澎湖海巡隊已配置2艘1000噸級巡防艦，應具足夠火力，應對中國大陸越界漁民及海警船騷擾。

海巡署表示，連江艦是新型 1000噸級巡防艦第3艘，由台船公司所承造，今年11月6日自台船基隆廠交船，該艦長約98.5公尺，總噸位2437噸、最大船速可達24節、續航力達6000海浬。

該艦火氣強大，除配置有雷達自動測繪系統，及紅外線熱顯像儀等各項新式航儀設備外，還有中科院開發的鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控槍塔及射程達120公尺高壓水砲，另配備兩艘航速36節警備艇，也有直升機起降甲板。

「連江艦」交船後，選定澎湖馬公港進駐，今海巡署艦隊分署於澎湖海巡隊舉辦成軍及首航典禮，澎湖縣政界、漁業界要角軍到期，見證「連江艦」的到來。

艦隊分署副分署長楊朝卿表示，連江艦首任簡任艦長由澎湖優秀子弟黃聰正擔任，目前澎湖海巡隊共配置屏東艦及連江艦兩艘巡防艦，另有5艘100噸級、4艘35噸級巡防艇，負責澎湖南、北海域治安維護，預估可有效嚇阻東北季風期間大陸漁船越界捕魚及近年海警艦船襲擾。

海巡署新造1000噸級巡防艦「連江艦」11月交船，今天起進駐澎湖馬公漁港。圖／澎湖海巡隊提供
海巡署新造1000噸級巡防艦「連江艦」11月交船，今天起進駐澎湖馬公漁港。圖／澎湖海巡隊提供

海巡署 澎湖縣 馬公

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