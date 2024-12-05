「連江艦」進駐澎湖 2艘千噸巡防艦應對大陸漁民、海警騷擾

海委會海巡署新造1000噸級巡防艦「連江艦」11月交船，今天起進駐澎湖馬公漁港，首任簡任艦長由澎湖子弟黃聰正擔任，目前澎湖海巡隊已配置2艘1000噸級巡防艦，應具足夠火力，應對中國大陸越界漁民及海警船騷擾。

海巡署表示，連江艦是新型 1000噸級巡防艦第3艘，由台船公司所承造，今年11月6日自台船基隆廠交船，該艦長約98.5公尺，總噸位2437噸、最大船速可達24節、續航力達6000海浬。

該艦火氣強大，除配置有雷達自動測繪系統，及紅外線熱顯像儀等各項新式航儀設備外，還有中科院開發的鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控槍塔及射程達120公尺高壓水砲，另配備兩艘航速36節警備艇，也有直升機起降甲板。

「連江艦」交船後，選定澎湖馬公港進駐，今海巡署艦隊分署於澎湖海巡隊舉辦成軍及首航典禮，澎湖縣政界、漁業界要角軍到期，見證「連江艦」的到來。