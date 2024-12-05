中共18機艦船出海擾台 軍方嚴密監控

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、7艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6時為止，共計偵獲共機9架次、共艦7艘及公務船2艘持續在台海周邊活動，其中6架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時27分到傍晚5時03分，有8架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中5架次曾逾越中線。同時，從昨天上午9時14分到下午1時41分，也曾發現中共輔戰機1架次進入我西南空域，在西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

另一方面，日本防衛省也公布，昨天上午在宮古島東北方100公里海域，發現共軍054A型巡防艦黃岡號（舷號577）以及052D型驅逐艦南京號（舷號155）等兩艦穿越沖繩本島及宮古島之間海域，航向太平洋。