快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

中共匿蹤戰機殲35A亮相 專家籲檢視國軍空防能力

中央社／ 記者吳書緯台北4日電

中共今年於珠海航展，展出匿蹤戰機「殲35A」等新戰機。國防院副研究員舒孝煌分析指出，國軍戰機與空防系統將難以應付未來空中威脅，除設法籌獲第5代戰機，應檢討防空系統應對低雷達截面積（RCS）目標時，武器是否有效。

國防部智庫、國防安全研究院副研究員舒孝煌近日以「15屆珠海航展展出中共新戰機意涵」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

舒孝煌指出，珠海航展亮相的新5代戰機殲35A，與2年前公開亮相的殲35相比，由機翼、起落架等設計觀察，顯然是同一型戰機衍生的空軍型與海軍型，而殲35的起源應是2012年研發的FC-31，顯示研發殲35的瀋陽飛機工業集團，可能已花10年以上時間與資源研發此一海空軍通用型戰機。

舒孝煌表示，殲35構型貌似瘦身的美國F-35戰機，從外觀研判，由於其機身中段外型設計明顯比F-35扁平，而中共沒有像西方國家大舉發展匿蹤戰機的經驗，短期內要立刻獲得成果，使用模仿或是竊取西方的智慧財產權成為「彎道超車」的唯一途徑。

針對未來殲35角色，舒孝煌指出，珠海航展亮相的殲35A僅進行短暫飛行表演，顯示應是原型機，但研判相較於大型、成本也較高的殲20，有一型成本較低，中型的補充型戰機十分合理，研判2035年中共將全面淘汰第4代戰機，組成以第5代戰機殲20、殲35為主力，第6代戰機為輔的空軍，與美國及其盟國空軍進行全面的對抗。

舒孝煌表示，國軍現役戰機與空防系統將難應付未來空中威脅，因此需思考如何因應未來空防威脅，仍應設法籌獲或採購5代戰機，全面檢視現有防空系統，並檢討對應低RCS值目標時，現有雷達導引的武器是否仍有效，並發展新型武器、加快部署自主化無人系統腳步，化劣勢為優勢。

此外，國防大學中共軍事事務研究所副教授陳育正今天以「中共2024年珠海航展公布新式無人水面艦之軍事意涵」為題，撰寫時事評析刊登於中共研究雜誌社官網。

陳育正表示，珠海航展公開展示的「虎鯨號」（JARI-USV-A）大型無人水面艦，以三體船設計，目的是降低雷達橫截面，以提高匿蹤性能，配備有垂直發射系統可執行火力打擊、防空反導、反潛作戰等任務外，還能搭載無人機和水下無人潛航器，實施跨域立體作戰。

針對虎鯨號無人艦所代表的意涵，陳育正分析，首先為高隱蔽性與自主作戰能力，將顯著增強中共在近海及遠海區域的軍事優勢，其次是可能進一步提升共軍的跨域聯合作戰潛力，將能使共軍在更廣泛的範圍進行遠距離偵察，並與不同載臺聯合提供中繼訊號，從而增強遠火打擊的精確性。

陳育正指出，中共曾利用大型無人機、珠海雲無人科研母船等方式，在國軍軍事演習期間接近或騷擾台灣海空域，未來虎鯨號也可能在台灣周邊海域活動，因此有必要加以留意。

F-35 中共 國防部 國防院 戰機 殲20 演習 珠海航展

延伸閱讀

與F-35高度相似？陸新一代匿蹤戰機「殲-35」台灣如何防 專家解析

賴總統出訪前夕共機「聯合戰備警巡」 41共軍機艦擾台

「傻子才續造F-35」馬斯克：有人戰機已過時 無人機是空戰的未來

熱焰彈當煙火？空軍：數量不吃緊 迎國手沒問題

相關新聞

新接裝登船工具 美方高雄協訓海巡特勤隊曝光

美方來台協助海巡特勤隊訓練曝光，特勤隊新接裝新登船工具，近期在高雄港區實施攻堅訓練，美方人員乘坐國內船廠新造四舷外機的大...

部隊鍋 EP196｜陸航直升機對地攻擊戰術 與空軍攻擊方式、武器特性差在哪？

在EP193談到了戰場上烙兄弟的密接支援，你知道密接支援在空軍與陸軍是有著不一樣的定義嗎？ 在陸軍的地空聯合攻擊稱作Close Air Atrack（CAA)，跟空軍進行的密接空中支援有哪些不一樣？尤其在戰場外的作業，牽涉範圍更是大不同。這集邀請前航特部副指揮官郭力升，來揭開不同軍種協同作戰差異的祕密面紗。

美售M1A2T戰車 38輛年底前抵台

陸軍向美國採購的第一批M1A2T戰車預計近期將運抵基隆港，傳出部分零配件昨天清晨已經到港，不過國防部及陸軍司令部均否認相...

國軍志願役加給將提高5000元？國防部：仍在研議中

國軍志願役官兵人數創6年來新低，國防部為此研議提高志願役加給，傳出初步方案規劃志願役加給將增加5000元，戰鬥加給則將分...

傳志願役加給多5000元 國防部：研議中

傳出國軍志願役加給將多增加5000元，第一類與第二類戰鬥加給將分別多加3000元和2000元。國防部今天表示，為了照顧官...

海軍：潛艦國造明年編20億 用於船廠簽約裝備生效

海軍於民國114年預算編列海鯤號潛艦後續艦預算20億餘元，不過，國民黨立委徐巧芯提案刪除17億餘元。海軍今天指出，明年編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。