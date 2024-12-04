新接裝登船工具 美方高雄協訓海巡特勤隊曝光

美方來台協助海巡特勤隊訓練曝光，特勤隊新接裝新登船工具，近期在高雄港區實施攻堅訓練，美方人員乘坐國內船廠新造四舷外機的大型特勤突擊艇，低調協訓。

海巡特勤隊比照海陸特勤隊採購並接裝登船工具，近期被軍事愛好者目擊，在高雄港區實施模擬登船攻堅訓練，參與訓練的船隻除海巡特勤隊現役K92突擊快艇外，另有國內船廠新研製放大版突擊快艇及海軍陸戰隊舊型的M96快艇，連續兩日都被目擊有穿著海巡特勤服的美方人員乘坐艇上，共同協訓海巡、海陸特勤隊。

針對特勤隊新採購登船工具，海巡偵防分署證實，特勤隊採購的登船工具，均已完成決標及驗收交貨。但對測試新艇是否為採購所需，海巡署則表示，偵防分署特勤隊目前尚無採購新型突擊艇的規劃建案。