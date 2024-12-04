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美售M1A2T戰車 38輛年底前抵台

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
陸軍向美國採購的第一批M1A2T戰車預計近期將運抵基隆港，傳出部分零配件昨天清晨已經到港。圖／美國陸軍檔案照
陸軍向美國採購的第一批M1A2T戰車預計近期將運抵基隆港，傳出部分零配件昨天清晨已經到港。圖／美國陸軍檔案照

陸軍向美國採購的第一批M1A2T戰車預計近期將運抵基隆港，傳出部分零配件昨天清晨已經到港，不過國防部及陸軍司令部均否認相關消息，強調軍品接收轉運屬於機密，但也表示今年度預計接收的卅八輛均會在年底前到位。另一方面，M1相關訓練場地仍在施工中，陸軍強調工程進度正常，也會調整既有訓場進行接裝訓練。

陸軍向美採購M1A2T戰車第一批十二輛傳出即將返台，昨天清晨陽明海運「營明輪」自美西奧克蘭經北太平洋航線抵達基隆港，隨即傳出抵港的是部分零附配件；不過，陸軍司令部副參謀長林文皇少將否認，強調相關報導內容均屬臆測、並非事實，軍方的採購運交都按照進度在執行中。

據軍方規畫，陸軍採購的一○八輛M1A2T戰車，除保留十輛在裝甲兵訓練指揮部外，九十八輛將編為七個戰車連，駐地新竹湖口的五八四裝甲旅全數換裝，二六九機步旅也將換裝一個連駐守林口台地，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃園國際機場安全。

M1A2T 基隆港 陸軍

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