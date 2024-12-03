國軍志願役加給將提高5000元？國防部：仍在研議中

國軍志願役官兵人數創6年來新低，國防部為此研議提高志願役加給，傳出初步方案規劃志願役加給將增加5000元，戰鬥加給則將分別增加3000元和2000元。國防部今天表示，相關金額還在研議中，同時還要呈報行政院同意才能實施。

國軍從今年起恢復一年期義務役，不過據統計國軍志願役的人數卻創下6年來新低，部分主戰部隊的編現比已跌破八成，使部隊已經瀕臨難以正常運作。國防部長顧立雄為此指示研議調高志願役官兵的加給。傳出國防部初步方案規劃志願役加給將增加5000元，第一類與第二類戰鬥加給則將分別增加3000元和2000元。

根據估算，志願役勤務加給可從現行的1萬元再多加5000元，來到每月1萬5000元。至於第一類戰鬥部隊現行加給為5000元，規畫再加3000元，總計來到8000元；第二類戰鬥加給則從現行的3000元，再加2000元，總共為5000元。

國防部資源司財物資源處處長高志雄少將對此表示，國防部為了照顧官兵，不僅增加志願役加給以及戰鬥部隊加給，同時要衡量其他加給的衡平性，「目前都在研議當中」，研議完成後，會呈報行政院審議，審議完成後依照行政院擬定的實施日期執行。

相關官員表示，目前大方向是增加志願役官兵的加給金額，但是都還沒有定案，外傳的數字並不正確，除了還要考量各項加給之間的差異，而且國防部內部意見還沒整合完成，因此加給金額都還有調整空間，同時在國防部研議完成後，還需要經過行政院審議。