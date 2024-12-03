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漢翔研製反無人機系統 鎖定民用範疇

中央社／ 台中3日電
漢翔公司總經理馬萬鈞3日表示，漢翔已編列預算研製反無人機系統，未來將部署於民間，例如活動現場、鐵道沿線等。中央社
漢翔公司總經理馬萬鈞3日表示，漢翔已編列預算研製反無人機系統，未來將部署於民間，例如活動現場、鐵道沿線等。中央社

為強化反制無人機能量，漢翔公司總經理馬萬鈞今天表示，漢翔已編列預算研製反無人機系統，並藉由豐沛的系統整合能量，整合甚至研製關鍵零組件，未來將部署於民間，例如活動現場、鐵道沿線等。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，無人機應用一直是各國發展及研究重點，但同時反制無人機能力更是重中之重，自台灣外離島地區屢遭中共無人機侵入，並遂行「灰地帶」威脅後，如何厚植反制能力，為軍、民重要課題。

馬萬鈞今天接受中央社專訪提到，漢翔董事長胡開宏為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」的聯盟主席，除了盤點既有台灣超過百家的無人機相關企業，初步目標與國外市場對接合作外，漢翔本身也將研製「無人機反制系統」。

馬萬鈞指出，由於漢翔目前是扮演整合台灣無人機產業角色，若本身也藉其發展無人機，這這些民間廠商怎麼看待，由於漢翔為政策領導者，不能僅考慮生意與利潤。但是，有關反制無人機系統的業者在台灣仍屬荒蕪，「無人機相關公司有數百家，反制無人機就也該有數百家」，否則除了無法補足缺口，也將造成矛與盾失衡。

由於國家中山科學研究院亦有研製「無人機防禦系統」，如何確保成果不與中科院重疊，避免資源的浪費。

馬萬鈞說明，中科院所執行的為「純軍事面向」，但漢翔具有民用成分，例如部署在大型活動會場、機場、高速公路及鐵道沿線，這些都是民用範疇，漢翔會藉最擅長的系統整合能量，來整合關鍵零組件，同時試圖研製關鍵零組件，目前已編列年度預算進行。

中科院 漢翔

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