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傳志願役加給多5000元 國防部：研議中

中央社／ 台北3日電
國防部正研議提高志願役加給。圖為國軍操演情形。圖／聯合報系資料照片
國防部正研議提高志願役加給。圖為國軍操演情形。圖／聯合報系資料照片

傳出國軍志願役加給將多增加5000元，第一類與第二類戰鬥加給將分別多加3000元和2000元。國防部今天表示，為了照顧官兵，不僅增加志願役加給、戰鬥部隊加給，同時衡量其他加給的衡平性，目前在研議中，研議後呈報行政院審議。

軍方官員今天下午對中央社記者指出，目前大方向是增加志願役官兵的加給金額，但是都還沒有定案，「外傳的數字不正確」，因為還要考量各項加給間的差異，且國防部內部意見還沒整合完成，因此加給金額都還有調整空間，且國防部研議完成後，仍需經行政院審議。

網路媒體菱傳媒今天報導指出，國防部官兵加薪方案出爐，志願役加給多5000元，第一類與第二類戰鬥加給多3000元與2000元。

國防部今天上午召開例行記者會，針對外傳志願役加給和戰鬥加給的增加金額已定案，資源司財物資源處處長高志雄表示，國防部為了照顧官兵，不僅增加志願役加給，以及戰鬥部隊加給，同時要衡量其他加給的衡平性，「目前都在研議當中」，研議完成後，會呈報行政院審議，審議完成後依照行政院擬定的實施日期執行。

國防部長顧立雄11月13日在立法院外交及國防委員會指出，國軍有多項加給，目前正研議增加志願役加給，編現比比較低的部隊加給也要增加，已開過多次會議通盤討論；因為有些加給可以兼領、有些不行，會考量加給之間的平衡，預計一個月內提出調整方向。

國防部 志願役 行政院

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