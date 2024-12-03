海軍：潛艦國造明年編20億 用於船廠簽約裝備生效
海軍於民國114年預算編列海鯤號潛艦後續艦預算20億餘元，不過，國民黨立委徐巧芯提案刪除17億餘元。海軍今天指出，明年編列20億餘元主要用於2部分，包括計畫推動所需作業費與裝備生效款2億餘元，以及船廠簽約17億餘元。
海軍於民國114年度國防預算書指出，「潛艦國造第3階段後續艦籌建（海鯤號潛艦後續艦）案」，總預算新台幣2840億8080萬元，自114年執行至127年、共14年，114年編列預算20億餘元。徐巧芯日前提案刪除明年預算17億餘元，僅留2億元作為明年先期簽約預算。
國防部今天舉行例行記者會，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海軍明年編列海鯤號潛艦後續艦預算20億餘元，作為合約生效款，其中包括計畫推動所需的作業費與裝備生效款2億餘元，以及船廠簽約17億餘元。
邱俊榮說，會等海鯤號明年通過測評後才動支預算，海軍會持續與立委溝通，讓預算獲得支持。
外傳因應中共對台灰色作戰，政府研議將海巡署共12艘的安平級海巡艦，分階段移轉給海軍擔任戰備任務。邱俊榮表示，目前海軍與海巡沒有這項規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言