12艘安平級海巡艦將移交海軍？ 海軍否認

媒體報導，為因應中國大陸的灰色地帶行動導致海軍的作戰艦艇調度吃緊，傳出政府高層研擬將海巡署的安平級海巡艦移交海軍擔任戰備。不過海軍今天否認這項規畫。

媒體報導，中國大陸對台灰色地帶行動的強度升高，每天在台海週邊活動的船艦保持在5丶6艘左右，重點期間甚至超過10艘以上，導致海軍作戰艦艇調度應變相當吃緊，傳出政府高層研擬不排除將海巡署12艘750噸級，與海軍沱江艦相同載台的安平級海巡艦，分階段移轉給海軍擔任戰備任務，海巡署另行規畫建造全新打造的海巡艦艇。

不過海軍司令部參謀長邱俊榮中將澄清，海軍與海巡並沒有這項規畫。

另一方面，立法院將開始審查明年度國防部預算，在野黨立委揚言大砍國造潛艦量產預算，立委徐巧芯質疑，國防部溝通「明年只會花到約2億元」，因此準備提案減列18億。邱俊榮說，海軍在114年編列20億元作為合約生效款，是為了讓計畫推動所需的作業，其中大概分為兩筆款項，一項為計畫推動所需的作業費及裝備的生效款，這些大概超過2億元；另外是船廠的簽約，大概有約17億元，兩項加起來大概20億。

邱俊榮說，這些款項都是要明年通過測評之後才會開始實施動支，對於這20億元，海軍會持續與各立委溝通，希望這兩項20億元都能獲得支持。