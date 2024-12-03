中科院：紅隼火箭射1089枚僅2不發彈 可靠度99.8%

中科院生產的紅隼火箭彈日前發生不發火狀況，中科院今天表示，紅隼火箭彈從105年至今共射擊1089發，只有2發出現不發彈狀況，可靠度達99.8%。對於傳火管斷原因正在分析中，即日起在部隊射擊紅隼火箭彈前，中科院也會進行彈藥檢查。陸軍司令部則強調，紅隼火箭符合國軍的作戰需求。

中科院生產的紅隼火箭彈日前在公開試射時發生不發彈狀況，進而引發外界質疑紅隼火箭彈的穿甲能力，中科院系統製造中心副主任陳楷霖表示，紅隼火箭彈經驗證，可貫穿均質裝甲（RHA）30公分，均有佐證資料與全程攝、錄影佐證。

陳楷霖指出，紅隼火箭彈自105年到目前共射擊1089發，不發彈情況有2發，可靠度達99.8%。經拆開不發彈發現是傳火管斷裂，斷裂原因正在分析中，系統製造中心為了展現負責態度，即日起在部隊演訓射擊紅隼火箭彈前，也會進行彈藥檢查，並協助部隊的訓練。

陸軍司令部副參謀長林文皇表示，國軍依據俄烏戰爭經驗，考量防衛作戰需求、台灣複雜地形以及城鎮作戰等需求，採購紅隼火箭彈取代現有的66火箭彈，符合國軍的作戰需求。他強調，紅隼火箭彈是單兵個人操作武器，操作簡單、攜行方便，官兵短時間狀況下就可以熟悉，同時紅隼火箭彈並非只用於反裝甲，可以使用於對敵工事、掩體、武器載台等目標攻擊，符合作戰效益。

中科院日前表示，基於國防武器自主研發，正在進行研製紅隼二型火箭彈。目標將採軟發射設計方式，增加衝擊抑制機構，可有效降低尾焰、噪音及爆壓，並於室內射擊，達掩蔽之效。同時，紅隼二型火箭彈未來在光學瞄準鏡彈道刻劃板內優化納入預測估算打擊目標之速度、距離，已具備預測瞄準線（Predicted Line of Sight，簡稱：PLOS）功能，官兵可預測射擊目標，射擊後快速移動，減少暴露時間。同時也將重新檢討發射器構型與安全性，將重量降至4公斤以下。