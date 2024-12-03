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軍校刪中國史？ 國防部：提醒檢視過時課程 尊重學術自主

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍各軍事院校傳出將刪除「中國近代史」等課程，引發外界議論。記者曾原信／攝影
國軍各軍事院校傳出將刪除「中國近代史」等課程，引發外界議論。記者曾原信／攝影

國軍軍事院校傳出將刪除「中國現代史」課程，同時傳出國文、孫子兵法、英文等課程的學分也都縮減。國防部今天表示，國軍所屬軍事校院從88年起就受大學法規範，享有大學自治和學術自由，各校的課程、教材和學分數都不盡相同，課程調整也必須由各校課程委員會審議。

國軍大專制軍事院校課程傳出在國家安全會議的要求下，各官校通識教育將刪除「中國現代史」課程，改為「世界歷史」，另縮減國文含孫子兵法、英文課程各兩學分，用來新設「近代思想」與「人權與民主發展」課程。引發外界質疑民進黨政府是否開始開始推動軍方切割1949年之前的歷史傳承？

國防部人事參謀次長事人才培育處處長傅政榮少將表示，人次室針對各軍事校院訂定下學年度教育計畫時召集研討，主要是要提醒各校院在訂定計畫時，要適時檢視有沒有不符實際效益、以及過時的課程？外界所看到的內容是研討內容所列舉的範例。

傅政榮強調，國軍所屬軍事校院從88年起就受大學法規範，享有大學的學術自由和學校自治，如果各校院要調整課程，會依各校院納入課程設計審查委員會去審議，審議結果會由校院長核定，並依司令部到國防部核備，納入次年度授課，不會因為校院長的個人或司令部國防部就逕自調整。

面對媒體追問，傅政榮說，各院校課程設計審議委員會是超然的機構，成員會有外聘專家學者、學生代表、老師、系上幹部等，由校長主持。課程並非國防部可以擅自調整。

他進一步舉例，以英文和中國現代史而言，各校院教授的課程、或是教材、學分也不一樣。例如英文在陸軍官校為6學分、海軍官校10學分、空軍官校8學分， 中國現代史的教材也不是國防部律定上哪個課程，陸軍官校是「中國現代史略」，是東華書局出版，海軍官校是「中國現代史」，是三民書局出版。所以各校院規定的學分、教材都不盡相同，各校院對課程的增刪，屬於大學自治和學術自由，國防部沒有指導調整的必要、尊重各學校的審議結果。

國軍 國防部 英文

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