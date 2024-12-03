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陸軍：M1A2首批38輛年底前到位 否認零配件已到港

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍向美國採購的第一批M1A2T戰車預計近期將運抵基隆港，今天清晨傳出部份零配件已經到港，不過國防部及陸軍司令部今天否認相關消息。圖／美國陸軍檔案照
陸軍向美國採購的第一批M1A2T戰車預計近期將運抵基隆港，今天清晨傳出部份零配件已經到港，不過國防部及陸軍司令部今天否認相關消息。圖／美國陸軍檔案照

陸軍向美國採購的第一批M1A2T戰車預計近期將運抵基隆港，今天清晨傳出部份零配件已經到港，不過國防部及陸軍司令部今天否認相關消息，強調軍品接收轉運屬於機密，僅說今年度預計接收38輛M1均會在年底前到位。另一方面，M1相關訓練場地仍在施工中，陸軍強調工程進度正常，也會調整既有訓場進行接裝訓練。

陸軍向美採購M1A2T戰車第一批12輛傳出在今天運抵基隆港，今天清晨陽明海運「營明輪」抵港，又傳出今天抵港的是部份零附配件，不過陸軍司令部副參謀長林文皇少將否認，強調相關報導內容均屬臆測、並非事實，軍方的採購運交都按照進度在執行中。

媒體追問，陸軍官員透露首批M1A2T可在本月中旬運抵台灣的說法是否確實？國防部採購室物資接轉處長覃顯義說，軍品的接收轉運相關期程在國防部屬於軍事機密，相關的接轉作業，軍方援例不做評論。

根據軍方規劃，陸軍預計今年底之前可接收38輛M1A2T戰車，林文皇表示，113年的獲裝進度都會在今年底之前到位。

根據軍方規劃，陸軍採購的108輛M1A2T戰車，除了10輛保留在裝甲兵訓練指揮部外，98輛將編為7個戰車連，其中駐地新竹湖口的584裝甲旅全旅換裝，269機步旅也將換裝1個連駐守林口台地，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃園國際機場兩處敵方可能發動突擊奪取的設施。

不過，由於美方在2017年宣布出售時，兩方金額有相當落差，國軍對彈藥或周邊支援車輛、裝備必須減少採購量，後續另編列預算補齊。同時，為因應新式戰車到位，相應搭配的訓練場地卻因缺工缺料而必須延宕到2年後才能第一階段完工，形成戰車先到，但訓場卻尚未完工的尷尬空窗期。

國防部長顧立雄9月時坦言訓場建置因原物料上漲而有些延誤；林文皇今天指出，相關訓場包括裝訓部長安營區及坑子口訓場，仍在施作主體工程和水保設施，目前進度正常，他並強調，既有訓場也符合訓練規格，陸軍在新式裝備接裝後，也會調整訓場提供接裝訓練。

我國向美國採購的首批M1A2戰車，部分軍品配件傳出今天上午已運抵基隆港，不過陸軍方面否認，強調今年度運交38輛戰車可在年底前到位。記者邱瑞杰／攝影
我國向美國採購的首批M1A2戰車，部分軍品配件傳出今天上午已運抵基隆港，不過陸軍方面否認，強調今年度運交38輛戰車可在年底前到位。記者邱瑞杰／攝影

M1A2T 國防部 陸軍

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