推動「海空一體，精銳海巡」建案 海巡署：因應多元任務

海巡署今天證實，近期正研議推動「海空一體，精銳海巡」建案作業，包括新建艦艇、無人機、熱顯像偵搜儀等；空中部分初期階段以發展無人機為主，有人機的部分則仍待研議。但全案目前僅在署內研議中，未達呈報行政院核定階段。

媒體今天報導，海巡署研議「海空一體，精銳海巡」政策大綱已定案，艦艦部分則研議從2026年到2033年的8年時間，新建包括2艘8000噸巡防艦與10艘2000噸巡防艦等四型共40艘艦艇，初估需要612億近3千萬元的經費。另有媒體指出，海巡現已接裝8艘能發射反艦飛彈的安平級艦，尚有4艘在興建中，規畫未來移撥海軍。

海巡署今天表示，台灣周邊海域情勢愈趨複雜，海委會海巡署為因應未來多元任務挑戰，近期研議推動「海空一體，精銳海巡」建案作業，以強化海域監偵與執法能量。

海巡署說，有關這項建案規畫建造的艦艇，將參酌現行艦艇功能，並結合未來救生救難及海域執法等需求，引進更先進科技、打造更符合任務需要之新式艦艇。

但海巡署表示，全案尚無所謂建造8000噸級巡防艦的規畫。而安平級巡防艦目前均依計畫期程與部署規畫，如期、如質、如預算執行中，尚無移轉他機關使用的規畫。

據了解，「海空一體，精銳海巡」項目目前包括新建艦艇、無人機、熱顯像偵搜儀等；空中部分初期階段以發展無人機為主，有人機的部分待研議。官員說，全案目前仍在署內研議階段，盍各言爾志，未達送行政院審議匡列預算的程度。