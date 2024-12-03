快訊

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

12強賽／辰己涼介「回禮」江國豪超有誠意！網：回他台灣名產

推動「海空一體，精銳海巡」建案 海巡署：因應多元任務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署擬啟動另一波造艦規畫。圖／海巡署長室Coast Guard臉書粉專
海巡署擬啟動另一波造艦規畫。圖／海巡署長室Coast Guard臉書粉專

海巡署今天證實，近期正研議推動「海空一體，精銳海巡」建案作業，包括新建艦艇、無人機、熱顯像偵搜儀等；空中部分初期階段以發展無人機為主，有人機的部分則仍待研議。但全案目前僅在署內研議中，未達呈報行政院核定階段。

媒體今天報導，海巡署研議「海空一體，精銳海巡」政策大綱已定案，艦艦部分則研議從2026年到2033年的8年時間，新建包括2艘8000噸巡防艦與10艘2000噸巡防艦等四型共40艘艦艇，初估需要612億近3千萬元的經費。另有媒體指出，海巡現已接裝8艘能發射反艦飛彈的安平級艦，尚有4艘在興建中，規畫未來移撥海軍。

海巡署今天表示，台灣周邊海域情勢愈趨複雜，海委會海巡署為因應未來多元任務挑戰，近期研議推動「海空一體，精銳海巡」建案作業，以強化海域監偵與執法能量。

海巡署說，有關這項建案規畫建造的艦艇，將參酌現行艦艇功能，並結合未來救生救難及海域執法等需求，引進更先進科技、打造更符合任務需要之新式艦艇。

但海巡署表示，全案尚無所謂建造8000噸級巡防艦的規畫。而安平級巡防艦目前均依計畫期程與部署規畫，如期、如質、如預算執行中，尚無移轉他機關使用的規畫。

據了解，「海空一體，精銳海巡」項目目前包括新建艦艇、無人機、熱顯像偵搜儀等；空中部分初期階段以發展無人機為主，有人機的部分待研議。官員說，全案目前仍在署內研議階段，盍各言爾志，未達送行政院審議匡列預算的程度。

海巡署 行政院 飛彈

延伸閱讀

自建案銷售 愛山林總座祝藝將親自操刀

嘉義亞創中心無人機廠展成果 逾5百民眾搶拍起降表演

台北市辦無人機競賽 全國141隊師生角逐榮耀

不知涉犯詐欺案遭通緝 船長出海遭海巡攔阻被捕一臉錯愕

相關新聞

美軍超強秘技曝光！台海若爆發衝突 戰力可瞬間暴增5倍

華爾街日報（WSJ）報導，台灣距離美軍太平洋各基地動輒數千里，未免台海爆發衝突「遠水難救近火」，美軍積極發展「海上飛彈裝...

推動「海空一體，精銳海巡」建案 海巡署：因應多元任務

海巡署今天證實，近期正研議推動「海空一體，精銳海巡」建案作業，包括新建艦艇、無人機、熱顯像偵搜儀等；空中部分初期階段以發...

英國在台辦事處代表鄧元翰拜會海委會 管碧玲：共同強化海洋永續

英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團昨天拜會海洋委員會，主任委員管碧玲親自出席歡迎。管碧玲指出，台灣在海洋保育監測...

共軍35機艦船出海擾台 軍方監控戒備

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現16架次中共軍機、6艘共艦及3艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、...

向美採購M1A2戰車本月抵台 軍品配件今先運抵基隆港

我國向美國採購的首批M1A2戰車，預計本月間抵台，部分軍品配件今天上午已由先由陽明海運營明輪運抵基隆港。

台美軍購想要神盾艦可能嗎？盤點提康德洛加級優缺點

台美軍購協議進行中，而國軍想要卻還沒到手的，很多。例如，美國海軍逐步退役的提康德洛加（Ticonderoga）級巡洋艦。這型神盾艦搭配神盾系統而生的矛，是新開發的標準二型飛彈。 標二飛彈到了最後階段，靠照明雷達導引。如此一來，軍艦接戰額度，不再受限於照明雷達數量，面對大量目標來襲，可以同時射出多枚飛彈。資深記者程嘉文接下來將以一系列文章，分成上中下3篇，帶讀者了解有關提康德洛加（Ticonderoga）級巡洋艦的研發脈絡、特色，並剖析這艘神盾艦對台海防衛作戰的有何優缺點，以及川普確定上台後，台美間出現表態與放話的劇情。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。