快訊

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

12強賽／辰己涼介「回禮」江國豪超有誠意！網：回他台灣名產

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍超強秘技曝光！台海若爆發衝突 戰力可瞬間暴增5倍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為美國海軍核動力航空母艦華盛頓號11月14日參與美日韓聯合軍演。路透
圖為美國海軍核動力航空母艦華盛頓號11月14日參與美日韓聯合軍演。路透

華爾街日報（WSJ）報導，台灣距離美軍太平洋各基地動輒數千里，未免台海爆發衝突「遠水難救近火」，美軍積極發展「海上飛彈裝載系統」（Transferrable Reload At-sea Method，簡稱TRAM），大幅縮短巡洋艦和驅逐艦返港裝載飛彈時間，船隊戰力可即時增加5倍，等同增加近百艘戰艦。

報導指出，台灣距離日本沖繩美軍基地1287公里，距離關島為2655公里，和澳洲達爾文基地更遙距3219公里；安全範圍內的美國海軍基地，如夏威夷與加州又距離台灣遠達8046公里（5000英里）。

一旦戰事爆發，美軍驅逐艦幾分鐘內雖能發射數十枚巡弋飛彈，但返回基地裝載飛彈可能要耗費長達2個月，五角大廈戰略人員憂心這恐怕成為戰略致命傷。

為了因應可能的戰事需求，美國海軍近期出動庫存30年的大型艦載懸吊臂，結合電腦3D數據與雷達偵測訊號，在加州海域演練艦對艦飛彈補給的TRAM，未來在安全範圍內的海上操作幾小時內就能完成。

WSJ指出，目前美國擁有11個核動力航空母艦戰鬥群及9艘兩棲攻擊艦，都未設置直立飛彈井，透過TRAM，美軍即使未建造新艦，上述船隊戰力可即時增加5倍，等同增加近百艘戰艦。

事實上美軍90年代就有海上裝載飛彈的需求，不過當時科技無法換裝程序的風險。

而海上裝載又受天候和風浪等影響，飛彈由補給艦移轉至驅逐艦的存放和發射筒時若發生擦撞，將影響艦射精準，因此艦對艦海上裝載飛彈是高難度的挑戰。

巡弋飛彈 美國 美軍

延伸閱讀

美媒：因應台海局勢 美軍發展海上飛彈裝載系統

殺傷力如隕石撞地！普亭威脅新飛彈襲基輔 讚川普「能化解俄烏戰」

普亭威脅使用新型「榛果樹」飛彈襲擊基輔 聲稱大規模使用相當於核武

普亭誇口「無人能擋」 解密俄新型榛果樹飛彈…路透：老技術新包裝

相關新聞

美軍超強秘技曝光！台海若爆發衝突 戰力可瞬間暴增5倍

華爾街日報（WSJ）報導，台灣距離美軍太平洋各基地動輒數千里，未免台海爆發衝突「遠水難救近火」，美軍積極發展「海上飛彈裝...

推動「海空一體，精銳海巡」建案 海巡署：因應多元任務

海巡署今天證實，近期正研議推動「海空一體，精銳海巡」建案作業，包括新建艦艇、無人機、熱顯像偵搜儀等；空中部分初期階段以發...

英國在台辦事處代表鄧元翰拜會海委會 管碧玲：共同強化海洋永續

英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團昨天拜會海洋委員會，主任委員管碧玲親自出席歡迎。管碧玲指出，台灣在海洋保育監測...

共軍35機艦船出海擾台 軍方監控戒備

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現16架次中共軍機、6艘共艦及3艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、...

向美採購M1A2戰車本月抵台 軍品配件今先運抵基隆港

我國向美國採購的首批M1A2戰車，預計本月間抵台，部分軍品配件今天上午已由先由陽明海運營明輪運抵基隆港。

台美軍購想要神盾艦可能嗎？盤點提康德洛加級優缺點

台美軍購協議進行中，而國軍想要卻還沒到手的，很多。例如，美國海軍逐步退役的提康德洛加（Ticonderoga）級巡洋艦。這型神盾艦搭配神盾系統而生的矛，是新開發的標準二型飛彈。 標二飛彈到了最後階段，靠照明雷達導引。如此一來，軍艦接戰額度，不再受限於照明雷達數量，面對大量目標來襲，可以同時射出多枚飛彈。資深記者程嘉文接下來將以一系列文章，分成上中下3篇，帶讀者了解有關提康德洛加（Ticonderoga）級巡洋艦的研發脈絡、特色，並剖析這艘神盾艦對台海防衛作戰的有何優缺點，以及川普確定上台後，台美間出現表態與放話的劇情。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。