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英國在台辦事處代表鄧元翰拜會海委會 管碧玲：共同強化海洋永續

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團，昨天前往拜會海洋委員會，主委管碧玲親自出席歡迎。圖／海委會提供
英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團，昨天前往拜會海洋委員會，主委管碧玲親自出席歡迎。圖／海委會提供

英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團昨天拜會海洋委員會，主任委員管碧玲親自出席歡迎。管碧玲指出，台灣在海洋保育監測及海上安全戰略需發展全方位策略，未來期待推進與國際間的多元實質合作，朝向海洋永續發展。

管碧玲說，台灣目前正處於全面發展海域意識整合的關鍵時期，英國在太空領域的豐富經驗與創新技術將為台灣的海洋科技發展帶來寶貴的經驗。

管碧玲也盼透過雙方交流與合作，將先進技術應用於提升海洋監測、海域管理及海上安全，進而促進台灣在海洋科技領域的發展。

此次訪問，雙方就衛星應用於海事領域與提升海域意識、海洋保育、灰色地帶行動的監測等相關議題進行交流，英國也分享了英國太空生態系，與英國太空總署協作，英商在衛星通訊、海事、觀測、系統整合的實力。

海委會海巡署與國家海洋研究院也全程參與這次拜會，共同探討如何藉由先進的衛星技術，提升台灣海域感知能力，強化海洋永續管理與安全保護。

管碧玲對英國代表團的來訪表達誠摯的感謝，並表示此次交流不僅加深了雙方的理解與友誼，更為海洋的未來奠定了堅實的基礎。

海委會主委管碧玲對英國代表團的來訪表達誠摯的感謝。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲對英國代表團的來訪表達誠摯的感謝。圖／海委會提供
英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團，昨天到海洋委員會進行拜會。圖／海委會提供
英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪團，昨天到海洋委員會進行拜會。圖／海委會提供

太空 管碧玲 英國

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