共軍35機艦船出海擾台 軍方監控戒備

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現16架次中共軍機、6艘共艦及3艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（2）日清晨到今（3）日清晨6時為止，共計偵獲共機16架次、共艦6艘及公務船3艘持續在台海周邊活動，其中10架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東南部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時到晚間8時33分，有9架次共軍主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中3架次曾逾越中線，並在南台灣進入我西南空域活動。同時，從昨天上午6時到下午4時16分，也曾發現中共主、輔戰機5架次進入我西南空域。

另外，從昨天上午9時到下午4時49分，發現中共直升機2架次出現在東南部外海，於蘭嶼東方約30浬處活動。