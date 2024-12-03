向美採購M1A2戰車本月抵台 軍品配件今先運抵基隆港
我國向美國採購的首批M1A2戰車，預計本月間抵台，部分軍品配件今天上午已由先由陽明海運營明輪運抵基隆港。
國軍採購108輛M1A2計畫名稱為「銳捷」，編列預算新台幣405億元，執行年度至2027年，美方2019年7月間宣布出售，總價20億美元。由於兩方金額有相當差距，國軍對彈藥或周邊支援裝備預期減少採購量，後續另編列預算補齊。
據了解，陸軍接收108輛M1A2戰車後，除了10輛保留在裝甲兵訓練指揮部，98輛將編為7個戰車連，其中駐地新竹湖口的584裝甲旅全旅換裝，269機械化旅也將換裝一個連駐守林口台地，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃機兩處敵方可能發動突擊奪取的設施。
軍方透露，先前派往美國受訓的種子教官已全數回國，首批戰車運抵後，預計明年2月初啟動單位換裝訓練。
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