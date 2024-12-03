聽新聞
0:00 / 0:00

向美採購M1A2戰車 軍方：月中運抵

聯合報／ 記者程嘉文洪哲政／台北報導
我國向美國採購的M1A2戰車預計本月中抵達。圖／美國陸軍檔案照
我國向美國採購的M1A2戰車預計本月中抵達。圖／美國陸軍檔案照

我國向美國採購的M1A2戰車，首批將於今年底之前抵台。近日軍迷圈傳出，這批戰車由陽明海運「營明」輪載運，於今日抵達基隆港。但軍方官員表示消息不正確，M1A2預計本月中抵達，屆時會公布消息讓媒體有拍攝機會。

美國政府對各盟邦允許輸出尺度不一，我國引進的M1A2是以美軍現役M1A2sep3為藍本，扣除部分不外銷裝備，在火力、機動力及防護力上遠勝國軍現役的CM11與M60A3。軍方透露，先前派往美國受訓的種子教官已全數回國，首批戰車運抵後，預計明年二月初啟動單位換裝訓練。

據了解，陸軍接收一○八輛M1A2戰車後，除了十輛保留在裝甲兵訓練指揮部，九十八輛將編為七個戰車連，其中駐地新竹湖口的五八四裝甲旅全旅換裝，二六九機械化旅也將換裝一個連駐守林口台地，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃機兩處敵方可能發動突擊奪取的設施。

國軍採購一○八輛M1A2計畫名稱為「銳捷」，編列預算新台幣四○五億元，執行年度至二○二七年，美方二○一九年七月宣布出售，總價廿億美元。由於兩方金額有相當差距，國軍對彈藥或周邊支援裝備預期減少採購量，後續另編列預算補齊。

M1產量超過一萬輛，美軍在冷戰結束後裁減地面部隊規模，因此可銷售給盟國。

M1A2 國軍 美國 美軍

延伸閱讀

知情人士：首批對美採購M1A2T戰車 預計月中抵台

影／中科院：紅隼火箭可貫穿30公分均質裝甲 有錄影為證

以色列空襲與戰車開火 加薩民防機構：19死含6孩童

【軍情+】中古「戰車」也能翻修！如何變身整新車？

相關新聞

向美採購M1A2戰車 軍方：月中運抵

我國向美國採購的M1A2戰車，首批將於今年底之前抵台。近日軍迷圈傳出，這批戰車由陽明海運「營明」輪載運，於今日抵達基隆港...

軍校刪中國現代史 馬文君：賴讚黃埔又要國軍自砸招牌

聯合報今天獨家披露，在國安會要求、並配合政院「國家轉型正義教育行動綱領」之下，國軍各軍士官學校的通識教育將刪除「中國現代...

知情人士：首批對美採購M1A2T戰車 預計月中抵台

台灣對美採購108輛「地表最強戰車」的M1A2T戰車，知情人士今天表示，首批戰車預計今年12月中旬抵台；根據規劃，由於赴...

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

退輔會在全台共16處榮民之家，是全國最大的榮民榮眷安養機構。許多老人家曾經有過閃耀的青春、特殊的經歷，聯合報數位版將不定期刊出他們的故事。 胡琮人生經歷最有趣的一段，是在救國團擔任團主任蔣經國的秘書。對初出社會的胡琮來說，與爸爸同年的蔣經國，儼然亦父亦友，兼顧慈祥與風趣，一老一少之間，有外人不知的小秘密。

潛艦預算攻防 藍要砍 綠祭宣傳戰

明年度國防預算的朝野爭論焦點，是總額二八四○億元的潛艦量產案。國民黨立委方面，馬文君、黃仁認為應先完成原型艦海鯤號測評，...

觀察站／軍事投資有氣魄 但夠專業嗎

隨著立院外交及國防委員會開始審查預算，潛艦爭議勢必白熱化。不難想見，未來電視政論節目上，藍綠名嘴又會競以「中共同路人」或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。