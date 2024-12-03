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向美採購M1A2戰車 軍方：月中運抵
我國向美國採購的M1A2戰車，首批將於今年底之前抵台。近日軍迷圈傳出，這批戰車由陽明海運「營明」輪載運，於今日抵達基隆港。但軍方官員表示消息不正確，M1A2預計本月中抵達，屆時會公布消息讓媒體有拍攝機會。
美國政府對各盟邦允許輸出尺度不一，我國引進的M1A2是以美軍現役M1A2sep3為藍本，扣除部分不外銷裝備，在火力、機動力及防護力上遠勝國軍現役的CM11與M60A3。軍方透露，先前派往美國受訓的種子教官已全數回國，首批戰車運抵後，預計明年二月初啟動單位換裝訓練。
據了解，陸軍接收一○八輛M1A2戰車後，除了十輛保留在裝甲兵訓練指揮部，九十八輛將編為七個戰車連，其中駐地新竹湖口的五八四裝甲旅全旅換裝，二六九機械化旅也將換裝一個連駐守林口台地，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃機兩處敵方可能發動突擊奪取的設施。
國軍採購一○八輛M1A2計畫名稱為「銳捷」，編列預算新台幣四○五億元，執行年度至二○二七年，美方二○一九年七月宣布出售，總價廿億美元。由於兩方金額有相當差距，國軍對彈藥或周邊支援裝備預期減少採購量，後續另編列預算補齊。
M1產量超過一萬輛，美軍在冷戰結束後裁減地面部隊規模，因此可銷售給盟國。
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