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軍校刪中國現代史 馬文君：賴讚黃埔又要國軍自砸招牌

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委馬文君質疑，軍校生是最該了解中華民國史的一群人，如今政府要刪除中國現代史課程，等於是要國軍自砸招牌。圖／引自立法委員馬文君臉書
立委馬文君質疑，軍校生是最該了解中華民國史的一群人，如今政府要刪除中國現代史課程，等於是要國軍自砸招牌。圖／引自立法委員馬文君臉書

聯合報今天獨家披露，在國安會要求、並配合政院「國家轉型正義教育行動綱領」之下，國軍各軍士官學校的通識教育將刪除「中國現代史」課程。國民黨立委馬文君質疑，賴總統不是才剛說，「中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡」，如今卻要切斷中華民國建國建軍的傳承，豈不代表要國軍砸自己的招牌？

馬文君透過臉書粉專表示：史學界公認，中國現代史以中華民國開國為起點。這段歷史，正是中華民國無數先烈付出血淚的建國、建軍史；中華民國國軍不讀中國現代史，就像是瞞著孩子的血緣，逼著孩子否認自己的出身，撕毀孩子的出生證明。

她批評，民進黨政府為了去中國化，把史綱弄得支離破碎還不夠，如今又把歪腦筋動到軍校生頭上，但整個國家組織中，最該熟讀中國近代史的，就是中華民國國軍；不了解這段歷史，未來的軍官怎麼認識黃埔建軍初期的胼手胝足，怎麼體會東征、北伐的刻苦犯難，怎麼感念剿匪、抗戰的重大犧牲，怎麼記取國共內戰的分崩離析？如果中華民國國軍切割了這些，那是否連忠烈祠也不需要存在？政府要如何一邊抹去記憶，一邊又辦春秋祭？

馬文君說，國軍經常強調，「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」是黃埔師生的血脈靈魂，提醒這是來自民國13年6月16日，黃埔第一期開訓典禮當天，校門口搭建的牌樓。賴清德總統今年主持黃埔百年校慶，不也說「中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡」？如今卻要切斷中華民國建國建軍的傳承，那麼國軍是不是連自己的招牌，也要砸嗎？

國軍 賴清德 馬文君

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