鳳運昇接任海巡署南部分署長 提升海域安全防範
海巡署南部分署新任分署長由少將鳳運昇接任，今天在高雄舉行布達宣誓典禮。鳳運昇表示，面對日益複雜的海洋安全形勢，致力加強南部海域安全監控和防範工作。
海洋委員會海巡署南部分署上午10時在高雄市興達港海巡基地舉行布達宣誓典禮，由海巡署副署長許靜芝主持布達儀式。許靜芝表示，盼借重鳳運昇長才，推動各項查緝及海洋資源保育，鞏固南部地區海域、海岸安全，穩健推動各項施政，為民眾守護「國安、治安、平安」。
南部分署發布新聞稿指出，鳳運昇由原海巡署教育訓練測考中心主任調任，鳳運昇畢業於政治作戰學院85年班、國防大學戰爭學院104年班，曾任東南沙分署副分署長及主任秘書、南沙指揮部指揮官、海巡署第十三巡防區指揮部主任等職務。
鳳運昇表示，面對日益複雜的海洋安全形勢，將遵循海巡署政策方向，致力加強南部海域安全監控和防範工作，提升海洋巡防能力，強化與地方政府和相關部門協作，應對各種潛在的海洋安全威脅。
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