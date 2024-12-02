鳳運昇接任海巡署南部分署長 提升海域安全防範

退輔會在全台共16處榮民之家，是全國最大的榮民榮眷安養機構。許多老人家曾經有過閃耀的青春、特殊的經歷，聯合報數位版將不定期刊出他們的故事。 胡琮人生經歷最有趣的一段，是在救國團擔任團主任蔣經國的秘書。對初出社會的胡琮來說，與爸爸同年的蔣經國，儼然亦父亦友，兼顧慈祥與風趣，一老一少之間，有外人不知的小秘密。

2024-12-02 07:30