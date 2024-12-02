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知情人士：首批M1A2T戰車 預計月中抵台

中央社／ 台北2日電
美國售我的M1A2T戰車在美測試照。圖／讀者提供
美國售我的M1A2T戰車在美測試照。圖／讀者提供

台灣對美採購108輛「地表最強戰車」的M1A2T戰車，知情人士今天表示，首批戰車預計今年12月中旬抵台；根據規畫，由於赴美接裝訓練的官兵已在上月底前全數返台，預計在民國114年農曆年後換裝訓練。

陸軍目前有約1000輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車外，陸軍編列新台幣405億2415萬元、民國108年至116年的持續預算，對美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐防六軍團，衛戍北部地區。

知情人士今天表示，首批M1A2T戰車預計在12月中旬抵台，細節不便透露；另外，軍方人士也提及，赴美接受接裝訓練的種子教官，已分批在11月底前自美國全數返台，待首批戰車抵台後，預計在114年農曆年後（2月初）啟動換裝訓練。

M1A2T的120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘的均質鋼板；車身複合式裝甲，具抗穿甲力達850公厘，強化防護能力能抵禦敵軍主力戰車的射擊火力。M1A2T配備戰場指管系統，增強數位化戰場管理效能，提高作戰效率；採用AGT-1500燃氣渦輪引擎，可產生1500匹馬力，時速67公里，能迅速投入戰場。

M1A2T 美國 陸軍

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