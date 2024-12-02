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觀察站／軍事投資有氣魄 但夠專業嗎

聯合報／ 本報記者程嘉文
隨著立院外交及國防委員會開始審查預算，潛艦爭議勢必白熱化。圖／聯合報系資料照片
隨著立院外交及國防委員會開始審查預算，潛艦爭議勢必白熱化。圖／聯合報系資料照片

隨著立院外交及國防委員會開始審查預算，潛艦爭議勢必白熱化。不難想見，未來電視政論節目上，藍綠名嘴又會競以「中共同路人」或「存心搞貪汙」抨擊對方。拋開政治口水，這筆中華民國史上至今最大規模的軍事投資案，該如何看待？

對於水下兵力，海軍多年前就表示，理想情況下應擁有十艘潛艦。扣除現役的荷蘭製海龍、海虎，以及還在測試中的海鯤，因而此次賴政府推出高達二八四○億元、期程十四年的七艘量產計畫。如此手筆固然氣魄驚人，但就專業角度，是否最佳方案？

台灣從無建造潛艦經驗，巨資推動ＩＤＳ（潛艦國造）決心值得喝采，但也正因從零開始，必定有非常多意外狀況。即使是第一批量產ＩＤＳ，也必須進行相當修改；未來服役的第二、三批，需要改動的幅度，更是當下難以估計。在此情況下，政府逕自端出「七艘、十四年、二八四○億元」菜單，會被陳永康這類「圈內人」挑出多少問題來，也就不令人意外。

支持政府方常強調，我方一次編足七艘預算，商機龐大，外國政府或軍火商因此更可能願與台灣合作。如此理論確實有道理，但僅是眾多正反方論點之一，絕非一錘定音的充分條件。何況這種綁定某廠商的理論，是否代表未來服役的量產艦，規格都將大同小異，能否因應戰場需求的變化？

另一個官方不明講，而由側翼宣揚的論調是，必須趁著綠營執政趕緊編預算，如果採取分階段，可能讓「賣台政黨」未來有機可乘。如此說法似是而非，且把政策爭議擴大成敵我矛盾，傷害恐怕永遠無法平復。

側翼 海虎 海鯤 潛艦國造 荷蘭

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