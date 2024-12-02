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潛艦預算攻防 藍要砍 綠祭宣傳戰

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
針對總額二八四○億元的潛艦量產案，有國民黨立委認應先完成原型艦海鯤號測評，也不認同一次編列十四年預算。本報資料照片
針對總額二八四○億元的潛艦量產案，有國民黨立委認應先完成原型艦海鯤號測評，也不認同一次編列十四年預算。本報資料照片

明年度國防預算的朝野爭論焦點，是總額二八四○億元的潛艦量產案。國民黨立委方面，馬文君、黃仁認為應先完成原型艦海鯤號測評，也不認同一次編列長達十四年預算，因此提案將明年廿億元全數減列，徐巧芯則提案只保留兩億元。

國防部顧立雄喊話表示，在完成測評前絕不會動用；綠營也發動宣傳戰，近日在臉書等社群網站出現，「我反對刪除潛艦預算」的接力發文，質疑在野陣營「就是不想讓台灣有潛艦」、存心弱化國防。

徐巧芯強調，自己贊成造潛艦，但一次編長達十四年的七艘預算，提前決定三任總統任期之後的政策，這不合理；海軍已說七艘艦將採「二、三、二」批次建造，如果提出的是首批兩艘的預算，她與其他國民黨立委都會贊成。

馬文君則說，之所以提減列而非凍結，是因立院要決定的不只是明年的廿億元，而是一旦同意編列，就等於替「十四年、二八四○億元」背書。她強調，國人自行研發武器，都是先造原型，發現缺失改正後才量產；我國首度造潛艦，當然須完成作戰測評，確定其具備戰力，再進行後續建造。

立法院外交及國防委員會是立院唯一綠營占人數優勢的委員會。徐巧芯說，如果爭議無法化解，將要求召委送院會協商，而非在委員會表決，否則她就會在院會提案，也要求表決。

媒體報導，國民黨中央已向海軍上將出身的立委陳永康施壓，拜託其支持馬文君。陳永康否認相關說法，宣稱其關注焦點不是數字，而是計畫能否如期、如質、如預算；目前軍方宣稱的規畫，框架細節與期程都有太多地方說不清，時間與開銷的估計都嚴重樂觀，未來勢必難以達成。

民進黨立院黨團副幹事長林楚茵說，顧立雄日前在立院答詢時就已保證，海鯤艦的海上測試完成前，不會動用預算一毛錢；從過去大型軍事投資預算也可看出，每個計畫都要很長的時間，往往沒法在現任總統任內完成，這是常態。

林楚茵說，潛艦預算要採取怎樣對策，黨團尚未與行政部門會商，但會支持合理監督措施，確認軍方必須循序漸進，不能提前動支；不過，若是要把預算刪掉，就等於是意圖阻擋國防。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，一切要以資訊為準，回歸專業，軍方要拿出更多有說服力的數據，讓立委或大眾認同；直接替對方戴「賣台」或「貪汙」帽子，都無助理性討論，有害無益。

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