新聞眼／去除中國元素 改造國軍思想？

我國軍校設有愛國教育，這種精神教育由隊史、戰役為基礎，與在中國大陸時期從黃埔建軍、北伐、抗戰乃至「剿匪」歷史不分可割。國防部配合國安單位「政策」改變通識教育課程，先不說是否有政治意圖，但以縮減國、英文重要的基礎學分來增設政治教育意味濃厚課程的做法，合理性已遭質疑。

民進黨政府急於修改軍校課程，或許是因國軍始終黏著於中國大陸建軍的「黃埔」精神，只好藉此逐步改造現有軍隊的靈魂，希望去除職業軍人心目中的「中國」元素。

只是，軍隊國家化在台灣發展的歷程已久，對於軍隊為誰而戰、為何而戰的中心信念，深植國軍已久，國軍「為國家的生存發展而戰」、「為百姓的安全福祉而戰」的信念，在實務上從不見軍方有過模糊與懷疑，也不見因政黨輪替而有所改變，而這一切，其實也是基於長期鞏固與大陸建軍不可分割的愛國教育出發。

如今，軍校課程改變，會不會與愛國教育產生分歧，從而達到思想改造的目的？

參謀本部向各軍校提示通識課程的改變，雖表示是配合行政院「國家轉型正義教育行動綱領」，但是，刪除「中國現代史」，改為「世界史」，難免會被質疑對軍校進行另種意識形態政治教育的思維。

過去有民進黨立委主張小幅修改陸軍官校校歌歌詞，多次被校務會議擋下，軍校似乎仍具部分教學自主的精神。但現在傳由國安會親自操刀，修改軍校通識課程，透過國防部、參謀本部威壓各軍校，除了引發切割一九四九年之前的中華民國、試圖去除中國元素等爭議，過去威權時代進入軍中的職業軍人，和新世代的職業軍人，政治思維及歷史認知上，也勢必產生歧異。