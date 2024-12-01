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新一波軍售美助我後勤 對應共機頻擾台
美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）宣布新一波對台軍售案，分別出售Ｆ-16戰機關鍵零附件及主動電子掃描陣列雷達（ＡＥＳＡ）以及戰術區域通信系統（ＩＭＳＥ）與相關設備。美方這項宣布時間正值賴清德總統首度出訪之際，時機引發關注。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑解讀，可能是行政部門趕在耶誕假期前趕緊完成行政作業，這類延續性軍售早排定，應不會因政權交接而生變。
中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，現行軍售機制可有效縮短審查、等待交貨時間，他舉例，美國此次出售F-16 Block20戰機零附件以及ＡＥＳＡ雷達零附件，同時註明係從美方庫存中調撥，也說明軍方在面對共軍灰色地帶行動，頻繁擾台加劇戰機的後勤維修需求，如果可從美軍庫存中即時調撥所需零件，確實能提升國軍武器裝備的妥善效率，以應對更吃重的戰備壓力。
國防安全研究院戰略所長蘇紫雲說指出，此次軍售案的「隱藏彩蛋」為實驗部隊系統（ＥＸＦＯＲ）的後續支援，此項目是「陸軍廿一世紀部隊」的重點計畫，結合「工業4.0」的理念，以利發展軍用物聯網（ＭＩＯＴ），目標在發展數位化作戰設計，使部隊依戰場需求來評估各種新式裝備乃至商規系統結合軍用的整合性，這與國防部今年成立「國防創新小組」有異曲同工的意義，可進一步整合。
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