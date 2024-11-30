國防部喊Team Taiwan 推「攜手團結 無懼挑戰」影片

總統賴清德今天啟程出訪南太平洋友邦，中共伺機對台軍演傳聞不斷。國防部今天推出「攜手團結，無懼挑戰」影片，強調台灣是國際社會的關鍵力量，追求和友盟國家共榮發展，從未向威脅低頭，片尾旁白更以Team Taiwan作結語。

國防部今天透過國防部發言人臉書，發布「攜手團結，無懼挑戰」影片，近1分鐘片長，畫面剪輯國際政要挺台、台灣防疫物資援外以及國軍演訓影片片段。

國防部透過旁白指出，中華民國一直是區域內穩定且值得信賴的夥伴，台灣是國際社會的關鍵力量，「我們追求和友盟國家的共榮發展」，從未向威脅低頭，每一次訓練、每一場演習，都是守護民主自由的最強防線。

國防部接續於旁白指出，如果有人想要破壞區域和平穩定，想要奪走台灣的民主自由，「我們堅決說不，做好準備，隨時挺身而出」，片尾以We are readyto protect（我們已準備保護）、Team Taiwan作結語。