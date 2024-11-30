賴總統啟程出訪 空軍F-16、幻象2000戰機護航

賴總統今天啟程出訪南太平洋3友邦，空軍除了派遣花蓮空軍基地4架F-16戰機護航外，也調派新竹基地幻象2000戰機擔任區域掩護，據透露，我方防空雷達於同時段也偵測到共機多批升空，軍方也運用雷達、空中兵力及防空飛彈應處。

賴總統今天啟程出訪，由於先前傳出共軍可能針對總統專機採取騷擾舉動，軍方不敢掉以輕心，在專機起飛前後，分別於昨天下午四時由花蓮空軍基地派出4架F-16戰機擔任護航任務，任務機隊攜掛AIM-9響尾蛇及AIM-120飛彈實彈，全程伴護總統專機直到離開我防空識別區。