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慶祝憲兵節 憲指部捐血公益活動12/1登場

中央社／ 台北30日電

為紀念12月12日憲兵節及響應寒冬送暖「捐血月」活動，憲兵指揮部與台灣血液基金會合作，自明天起至12月12日舉辦全台59場次捐血公益活動，並準備憲兵客製化馬克杯及憲兵乖乖等精美紀念品。

憲兵指揮部表示，憲兵現役官兵及全台各縣市後備憲兵荷松協會等組織，規劃於12月1日至12日舉辦「熱血公益行、等您來憲愛」全台捐血公益活動，彰顯憲兵先賢先烈以熱血奉獻國家的愛國志節，更期以實際行動回饋社會，發揚「民眾之褓、軍伍之師」憲兵精神，除緬懷先輩對國家的奉獻，亦傳達捐血助人的公益目的。

憲兵指揮部感謝台灣血液基金會、後備憲兵荷松協會及憲兵之友會協助，因應捐血車、站量能，在全台舉辦59場次捐血活動，並準備限量憲兵客製化馬克杯及憲兵乖乖等精美紀念品，誠摯邀請民眾一起在寒冬中捐血送暖，讓憲兵節不僅是屬於憲兵的紀念日，更是與全台人民一起分享熱血愛心的紀念日，讓需要輸血幫助的傷病患獲得即時援助。

憲兵指揮部表示，本次捐血公益活動，除鼓勵現役官兵、後備憲兵及更多民眾在憲兵節當天挽起衣袖、奉獻熱血，為關懷社會盡棉薄之力，也期許活動能拋磚引玉，達「萬袋熱血」公益目標，將溫暖傳遞到社會每個角落。

公益活動 憲兵 捐血

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