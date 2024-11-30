賴總統出訪前夕 26中共機艦出海擾台

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現18架次中共軍機、7艘共艦及1艘公務船持續在台海周邊活動，同時軍方也公布發現2枚中共空飄氣球進入台灣應變區。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（29）日清晨到今（30）日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中7架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時32分到晚間8時11分，有16架次共軍主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中5架次曾逾越中線，並在南台灣進入我西南空域活動。同時，從昨天下午4時17分到晚間8時37分，也曾發現中共輔戰機2架次進入我西南空域。