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拜登第18度對台軍售 外交部：感謝履行對台安全承諾

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國政府出售F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）等武器裝備。外交部表示，這是拜登政府第18度宣布對台軍售，展現美國政府對充實台灣防衛韌性的堅定支持。圖／軍聞社
美國政府出售F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）等武器裝備。外交部表示，這是拜登政府第18度宣布對台軍售，展現美國政府對充實台灣防衛韌性的堅定支持。圖／軍聞社

美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布兩筆總額約新台幣124.9億元的對台軍售案，將出售F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）以及戰術區域通信系統（IMSE）與相關設備。外交部表示，這是拜登政府第18度宣布對台軍售，展現美國政府對充實台灣防衛韌性的堅定支持。

外交部表示，已經收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值共約3.85億美元的「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」與「戰術區域通信系統後續維持」等2案。外交部對此表達高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對台灣的安全承諾。

外交部指出，這是拜登政府上任以來第18度宣布對台軍售，持續實踐美國對我國軍售常態化的政策，並確保台灣維持充分的自我防衛能力及可恃防衛戰力，以因應中國脅迫，展現美國政府對充實台灣防衛韌性的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視。

外交部強調，面對中國頻繁在我國周邊海、空域進行軍事施壓及灰色地帶侵擾，台灣將持續展現自我防衛的決心，強化我國防實力與全社會防衛韌性，堅定捍衛自由民主的生活方式，以實力達致和平，深化台美緊密的安全夥伴關係。外交部也歡迎美國等理念相近夥伴持續以各種具體行動，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 軍售

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