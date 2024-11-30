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美宣布2項軍售案 國防部：可望在1個月後生效

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統出訪前夕，美國國防安全合作署(DSCA)宣布F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）等新一波軍售案。圖／軍聞社提供
賴清德總統出訪前夕，美國國防安全合作署(DSCA)宣布F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）等新一波軍售案。圖／軍聞社提供

賴清德總統出訪前夕，美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布兩筆總額約新台幣124.9億元的對台軍售案，將出售F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）以及戰術區域通信系統（IMSE）與相關設備。國防部表示，這些項目有助我方維持空防、強化野戰資通能力，我方表示感謝。

國防部證實，美國政府於美東時間11月29日，就空軍「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」、總額3億2000萬美元，以及資通電軍「戰術區域通信系統後續維持」、總額6500萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美方此次同意供售之後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援，有助於維持我空軍F-16型機裝備戰備及鞏固空防；另「戰術區域通信系統後續維持」同意供售品項，則有助於維持我戰術區域通信系統效能、強化野戰資訊通信能力，建立可恃防衛戰力。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平穩定。國防部對美方軍售決定，表示感謝。

台灣關係法 國防部 美國 賴清德 軍售

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