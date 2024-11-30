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賴總統將出訪 華爾街日報：北京恐軍演 畫紅線示警川普

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
賴總統即將出訪，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）
賴總統即將出訪，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）

華爾街日報廿八日報導，賴清德總統即將出訪我南太邦交國，並過境美國夏威夷及關島。一位區域國家的安全官員指稱，北京想藉美國政權交接期畫紅線與樹立權威、嚇阻美國。

其他安全官員也說，中國大陸很可能以更多軍演回應賴總統出訪，對川普新政府示警，即接近中國沿海，從日本、台灣至菲律賓的第一島鏈，均在中國影響力下。

這些官員預料，前述軍演規模將接近賴總統在今年國慶演說後，共軍遂行的圍台行動，其中可能包括灰色地帶戰術、中國海警船演練封鎖台灣周邊的國際航道，以及海警登船檢查與扣留商船及人貨。

台灣一位國安官員也對日經亞洲說，中國有強烈動機在賴總統出訪期間或結束時對台發動軍演。

華爾街日報報導說，賴總統出訪時值美國內部處於微妙時刻，明年一月將上台的川普政府會對台採取什麼立場，仍在未定之天。有政治分析家說，在美國政權交接期，賴總統避免去美國本土，特別是美東的紐約或華府等具高度象徵性城市，這顯示他願降低與中國的政治敏感性。

華府智庫大西洋理事會研究員宋文笛提到，這表示賴總統願先考慮實質意義，而非象徵意義。

夏威夷及關島是美國在太平洋地區軍力的兩大據點，一旦台海衝突，這兩地可能遭捲入。賴總統在夏威夷的行程尚未公布，可能包含和當地領袖及美軍高層官員會面。前總統蔡英文二○一九年三月過境夏威夷時，曾會晤該州國民兵司令兼民防廳長羅根。

另外，美國國務院發言人廿八日回覆中央社詢問時說，「我們不會猜測中國會或不會採取行動。但我們認為沒理由將私人、例行而且非官方的過境，當作挑釁藉口」。該發言人還說，過境美國是基於美方長久以來的做法，符合美台非官方關係的性質與美國「一中政策」，而該政策並未改變。

出訪 美國

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