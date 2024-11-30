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賴總統出訪前 共軍「戰備警巡」擾台

聯合報／ 記者李人岳陳政錄／綜合報導
中俄兩軍戰機編隊廿九日在日本海相關空域實施第九次「聯合空中戰略巡航」。（新華社）
中俄兩軍戰機編隊廿九日在日本海相關空域實施第九次「聯合空中戰略巡航」。（新華社）

賴清德總統今天將出訪南太平洋三友邦，共軍在周四晚間再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，到昨天清晨為止，發現卅三架次中共軍機、八艘共艦持續在台海周邊活動。陸委會表示，中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

賴總統上任後首度出訪，將訪問南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，過程中將過境停留夏威夷及關島。不過共軍卻在出訪前夕發動聯合戰備警巡；同時傳出共軍針對總統專機可能採取騷擾舉動，軍方不敢掉以輕心，預計將調派新竹等基地的幻象兩千、Ｆ-16戰機攜掛實彈，在不同空層及區域警戒待命伴護。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

我偵獲共軍41機艦台海活動

共軍在前晚再次出動多批殲十六、空警五百等各型主、輔戰機及無人機出海，進入我北部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國防部昨公布從前天清晨到昨天清晨六點為止，共計偵獲共機卅三架次、共艦八艘持續在台海周邊活動，其中廿一架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

軍方也同步公布，前天中午約十二點基隆西方九三浬偵獲一枚空飄氣球、高度約一萬六千呎，這枚氣球向東移動後在昨天下午二點半左右消失。

中俄再度「聯合空中戰略巡航」

此外，大陸國防部昨天宣布，根據中俄兩軍年度合作計畫，十一月廿九日，雙方在日本海相關空域組織實施第九次「聯合空中戰略巡航」。這是繼今年七月廿五日後，中俄兩軍再次進行聯合空中戰略巡航。

陸委會說，中共除在台海持續對台軍事脅迫，廿九日中、俄亦共同派遣十一架戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截，證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

陸委會表示，對於中、俄任意破壞區域和平穩定的不負責任行為，政府表達嚴厲的譴責。

共軍 台海 國防部

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