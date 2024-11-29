賴總統出訪前…共軍「聯合戰備警巡」 陸委會：麻煩製造者

賴清德總統出訪前，我國防部統計，近兩日有數十架次共軍機艦在台海周邊活動，認為是發動「聯合戰備警巡」。對於共軍行動，陸委會29日晚間表示，中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者，對於中、俄任意破壞區域和平穩定的不負責任行為，政府表達嚴厲的譴責。

陸委會表示，中共機艦持續擾台，近2日累計已達46架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域30架次，共艦15艘，施放高空氣球3枚；共軍並於昨（28）日晚間再次執行「聯合戰備警巡」。

陸委會說，更有甚者，中共除在台海持續對台軍事脅迫，今日中、俄亦共同派遣11架戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截，也證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

因此，陸委會表示，對於中、俄任意破壞區域和平穩定的不負責任行為，政府表達嚴厲的譴責。

在此之前，對於賴清德此次出訪，外界關注共軍可能採取對台軍演，陸委會副主委梁文傑28日表示，賴總統出訪我們的友邦國家，是正常不過的，但在中共的眼裡就不一樣，陸委會會密切關注。

對於台北上海雙城論壇有望12月中旬舉行，梁文傑當時還說，「至於軍演會不會影響到雙城論壇，我想，任何交流一定是要在良善的環境下」，「有好的環境、好的氣氛，才會有好的交流」，所以這些因素我們都會考慮進去。