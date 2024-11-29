賴總統出訪前夕共機「聯合戰備警巡」 41共軍機艦擾台
賴總統出訪前夕，共軍昨晚再次發動「聯合戰備警巡」，國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現33架次中共軍機、8艘共艦持續在台海周邊活動，同時軍方也公布發現2枚中共空飄氣球進入台灣應變區。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
共軍昨晚再次出動多批殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海，進入我北部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國防部今天公布中共解放軍動態，從昨(28)日清晨到今(29)日清晨6點為止，共計偵獲共機33架次、共艦8艘持續在台海周邊活動，其中21架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時08分到今天清晨5時33分，有27架次共軍主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中17架次曾逾越中線，並繞經南台灣至鵝鑾鼻南方外海。另外在北方空域於下午5時55分至晚間10時19分發現中共輔戰機2架次在我北方防空識別區邊緣活動。
西南空域方面，從昨天上午11時19分到晚間22時21分，曾發現中共主、輔戰機及無人機4架次進入我西南空域，並繞經南方沿我防空識別區邊緣至東部外海。
軍方也同步公布中共空飄氣球動態，於昨天中午12時52分在基隆西方93浬偵獲1枚空飄氣球、高度1萬6000呎，並在昨天下午2時27分消失。
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