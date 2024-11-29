不受翻車影響 愛國者飛彈車隊整裝機動、民眾加油打氣
空軍防空暨飛彈指揮部1輛裝備維修車昨在台東長濱路段失控翻落邊坡，車上2兵輕傷自行脫困送醫。軍方協調民間吊車救援，花了2個多小時，順利將車輛吊上公路，經過一夜整裝後，今天中午車隊持續南下返回屏東駐地，沿途民眾加油打氣。空軍表示，目前肇因仍調查釐清。
這起意外發生在昨天下午3點多，隸屬屏東基地的空軍防空暨飛彈指揮部的愛國者飛彈部隊，結束花蓮演訓機動移防屏東駐地時，車隊行經台11線96公里台東長濱路段，其中一輛軍卡不明原因失控翻落10公尺邊坡，一度傳出是愛國者飛彈發射車，引起外界高度關注。
軍方後經證實翻覆車輛為隨隊裝備維修車，第一時間指派專人前往調查及協助處理拖吊作業，駕駛及車長輕微外傷，自行脫困由救護車送醫診療。於晚間11點多也順利將事故車輛吊起。車隊就地整裝，於今天中午持續南下返回屏東駐地，沿途民眾加油打氣。
據了解，我國目前9套愛國者飛彈，原先部署北、中、南3個都會區。12套天弓三型防空飛彈系統部署東、西部17處既有或整建陣地，部分疏散在調節營區。美國眾議院前議長裴洛西訪台引發中共圍台軍演後，軍方陸續調動愛國者及天弓飛彈部隊進駐花東地區，加強東部防務。
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