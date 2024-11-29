賴總統將出訪 21架次共機越中線擾台周邊空域

1967年的113空戰，是台灣海峽上空至今最後一場空戰。蔣中正日記記載，我方曾擊落2架共機，但也有1架未返航。 1960年代，兩岸不時爆發軍事衝突，除了113空戰，還有1965年的八六海戰與烏坵海戰。每天堅持寫日記的蔣中正，如何記載這些戰役？聯合報記者程嘉文帶你一探究竟。

2024-11-29 07:30