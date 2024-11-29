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賴總統將出訪 21架次共機越中線擾台周邊空域

中央社／ 台北29日電

總統賴清德明天將出訪，國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，21架次共機逾越台灣海峽中線並侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

賴總統明天將展開任內首次出訪，府方人士昨天證實，去程將過境夏威夷停留2晚，並依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，在訪問帛琉後預計12月6日返台。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲33架次共機（其中21架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域）及共艦8艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

軍方也同步公布中共空飄氣球動態，於昨天中午12時52分在基隆西方93浬偵獲1枚空飄氣球、高度1萬6000呎，並在同日下午2時27分消失。

中共 國防部 海峽中線 飛彈

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