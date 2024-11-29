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留住國外軍校畢業軍官 軍方定時約見填問卷幫適應部隊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
2004年，國軍半世紀來第一位官派西點軍校留學生李武陵畢業，與當時美國國防部長倫斯斐（右二）合影。李武陵在國軍只服役10年，一屆滿最低年限就退伍。圖／聯合報系資料照片
2004年，國軍半世紀來第一位官派西點軍校留學生李武陵畢業，與當時美國國防部長倫斯斐（右二）合影。李武陵在國軍只服役10年，一屆滿最低年限就退伍。圖／聯合報系資料照片

國軍送訓學生赴國外軍校就讀，如美國西點軍校與海、空軍官校等，耗費巨大資源，人員卻多提前退役，未能長留久用。國防部日前向立法院提出報告表示，國軍在軍校近30個年班送訓國外軍校畢業生，退伍者計有48員，平均服役年資有15年。現在部隊定期進行問卷並舉辦座談，協助國外軍校畢業生適應部隊，正常歷練。

國防部統計赴國外軍校完成學業者返國服役現況與退伍原因指出，統計80至111年班送訓國外軍校畢業生已退伍者計有48員，平均服役年資為15年，與國內軍校生畢業生平均服役年資概同。另國內、外軍校生均依任職條例管制，正常歷練及經管發展，基於人事作業公平、公開原則下，因此他們發展均相同，服役年資也概同。

國防部說，國外軍校就讀返國48名退伍人員中，以服滿法定役期比例83.3%最多、因病退伍12.5%次之、不適服汰除4.2%再次之。

國防部表示，國防部自2015年起修訂軍事校院招生簡章，律定就讀國外軍校人員，管制服役年限由10年調整至14年，以達人才長留久用及為用而訓之目的。且於2017年策頒「國軍具國外相關軍事學資與駐外及博碩士人員經管作業規定」，每年4、10月定期召開2次經歷管理會議，管制送訓及職務歷練，納管自國外軍校返國軍官，各單位均能有效管制。

國防部說，自2019年起，由各單位依權責實施國外軍校畢業生人員座談，旅級每月、軍團每季、司令部每半年各實施一次，以協助相關窒礙問題處理。2022年起，針對具國外軍校學資人員每季實施線上窒礙問題問卷，以發掘他們於部隊服務期間所遇問題，並即時協助解決，希望讓他們儘早適應部隊，正常歷練。

近10年自知名國外軍校退伍的軍官，較具指標性者為2004年自美國西點軍校第一名畢業的李武陵，他寧放棄晉任少校機會，以上尉參謀之姿退役；我國首位自美國西點軍校畢業的洪琬婷中校，也在服役15年後自請退役，她時任國防部史政編譯室參謀。

國軍 國防部

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