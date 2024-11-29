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陸可能以多場軍演回應賴總統出訪 美：例行過境非挑釁藉口

中央社／ 華盛頓28日專電
總統賴清德將出訪友邦，期間過境夏威夷及關島。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德將出訪友邦，期間過境夏威夷及關島。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德將出訪友邦，期間過境夏威夷及關島。美國媒體引述官員報導，中國可能以「圍台行動」回應。美國國務院今天對此表示，沒有理由將私人、例行且非官方的過境作為挑釁的藉口。

賴總統30日將展開任內首次出訪，去程過境夏威夷，依序訪問馬紹爾、吐瓦魯。他也將過境關島，於訪問帛琉後返台。中國外交部發言人毛寧昨天回應相關問題時宣稱「反對美台官方往來」。

「路透社」及「華爾街日報」先後引述亞太地區官員說法報導，北京可能以多場軍演回應，規模接近國慶演說後的圍台行動，目的在於防堵川普新政府介入第一島鏈。

美國國務院發言人下午以背景說明方式回覆中央社相關詢問時指出，在美國過境是基於美方長期以來的做法，符合美國與台灣非官方關係的性質以及美國的一中政策，這項政策不變。

「我們不會猜測中國會或不會採取行動，但我們認為，沒有理由將私人、例行且非官方的過境作為挑釁的藉口」。

路透社昨天引述消息人士指出，賴總統出訪期間，北京可能會擴大定期舉行的「聯合戰備警巡」規模，這通常包括在台灣附近進行海軍和空軍演習，並在賴總統訪問行程尾聲展開「具針對性」的軍演。

消息人士說，有20至30艘中國海軍艦艇參與本週在南海舉行的軍事行動；北京希望在美國政府過渡期間劃定紅線，確立自己的權力，擴大其勢力範圍。

中國今年已在台灣周邊舉行兩輪大型軍演，向台灣施壓，一次在5月，一次在10月，分別稱為「聯合利劍－2024A」和「聯合利劍-2024B」。

2023年4月，時任總統的蔡英文過境訪美，會晤美國前聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，北京升高對台軍事威脅，除了宣布環台軍演外，大連、福州及海南在敏感時機也發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。

中共 北京 美國 賴清德 軍演

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