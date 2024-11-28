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台灣研發匿蹤無人船現身遊艇展 「已有戰爭中的國家來洽談」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
「食人魚」匿蹤無人船今天在第4屆台灣國際遊艇展正式亮相。記者王勇超／攝影
「食人魚」匿蹤無人船今天在第4屆台灣國際遊艇展正式亮相。記者王勇超／攝影

以帆船、賽艇起家的哥倫國際，今天在第4屆台灣國際遊艇展正式展出「食人魚」匿蹤無人船。食人魚航速超過55節，軍用版本可攜帶500公斤的高爆彈藥，另可攜帶無人機滯空遊蕩彈藥系統。業者說，考量戰爭型態朝無人化發展，祕密打造這艘船，今天正式公布後，「已有戰爭中的國家來洽談」。

哥倫國際總經理曾景堯說，「食人魚」是一艘長度9公尺的匿蹤無人船，他從8年前就開始規劃、設計無人船，「當時就朝匿蹤的方向做研發」，今天展出的是第五代的船。這艘船結構設計強壯，在海上有自動扶正功能，即使面對大風大浪也能使用。

曾景堯透露，因為看到這幾年戰爭型態的改變，已經朝無人化發展，就決定整合先前研究的系統，秘密打造這艘船，一直到今天遊艇展，才正式在亮相，國外已有正在戰爭的國家來洽談。

「食人魚」的船身是玻璃纖維材質，披覆匿蹤塗料；乘載量達850公斤，軍用板可攜帶500公斤火藥，另外350公斤是攜帶無人機滯空遊蕩彈藥系統。

食人魚除了軍用版本，也有海巡版本。曾景堯說，如果在惡劣的氣候發生船難，可先派無人船前往事故現場，找到目標後丟出救生圈或救生艇，增加人員救活的機率；茫茫大海很難搜尋海難人員，在氣象較好的狀況下，可以搭配搜尋範圍達50公里的無人機，在船還沒抵達前，就可以先行搜尋，對海巡人員相當有幫助。

「食人魚」匿蹤無人船的動力使用兩具內藏式噴水推進器。記者王勇超／攝影
「食人魚」匿蹤無人船的動力使用兩具內藏式噴水推進器。記者王勇超／攝影
哥倫國際總經理曾景堯，今天帶「食人魚」匿蹤無人船參加第4屆台灣國際遊艇展。記者王勇超／攝影
哥倫國際總經理曾景堯，今天帶「食人魚」匿蹤無人船參加第4屆台灣國際遊艇展。記者王勇超／攝影
「食人魚」匿蹤無人船的海巡版本模型。記者王勇超／攝影
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戰爭 遊艇 食人

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