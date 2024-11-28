防空部裝備維修車翻車 前空軍副司令：不排除疲勞駕駛

空軍防空暨飛彈指揮部1輛裝備維修車今在台東長濱路段失控翻落邊坡，車上2兵輕傷自行脫困送醫。軍方已指派專人調查意外原因。不過，軍事專家、前空軍副司令張延廷表示，部隊缺人嚴重，不排除疲勞駕駛。

張延廷說，部隊目前很缺人，但國軍為完成各項演訓任務，就算人少事情還是做的前提下，難免就會出現人員超負荷的狀況，有可能部隊清晨就從屏東機動到花蓮，演訓結束在從花蓮返回駐地，幾乎沒有休息時間。

他說，部隊機動演訓前一晚，人員一定要做好很多事前準備，有人因此睡眠不足，若加上訓練不夠扎實，這一路上風險就會增加，尤其現在許多單位要擴編，卻面臨沒人的問題，最後挖東牆補西牆，這些都必須正視。

張延廷強調，還好是維修車，人員也均安，若是動輒上千破億的愛國者飛彈或天弓飛彈，甚至是雄風飛彈，雖然不會輕易爆炸，只要一點丁損壞，維修費可能花的更貴，或是直接報廢，損失就大了。

空軍司令部表示，針對防空維修車不慎翻落邊坡是故，已派專人前往實施調查及協助處理拖吊作業，釐清肇因，後續將要求各單位落實行車勤前教育、車輛檢查等作為，並提高駕駛防險警覺與應變演練，避免類案再肇。