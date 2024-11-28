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愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

愛國者飛彈維修車翻落山坡 空軍：2乘員輕傷已就醫

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台東省道台11線96公里長濱路段，今天下午3點多一輛發生疑似載運愛國者飛彈發射器的軍用卡車不明原因失控翻落邊坡。圖／民眾提供
台東省道台11線96公里長濱路段，今天下午3點多一輛發生疑似載運愛國者飛彈發射器的軍用卡車不明原因失控翻落邊坡。圖／民眾提供

空軍證實，今天下午三點半一輛愛國者飛彈系統「裝備維修車」於行經台11線96K台東長濱路段時，發生翻覆事故，滾下山坡，人員受到輕傷，已經自行脫困送醫，空軍已派專人調查釐清原因。

空軍司令部表示，防空一輛維修車，今天行經台11線途中不慎翻落邊坡，駕駛及車長輕微外傷，已由救護車送往醫院診療。空軍司令部已派專人前往實施調查及協助處理拖吊作業，釐清肇因，後續將要求各單位落實行車勤前教育、車輛檢查等作為，並提高駕駛防險警覺與應變演練，避免類案再肇。

我國目前九套愛國者飛彈，原先部署北、中、南三個都會區。12套天弓三型防空飛彈系統部署東、西部17處既有或整建陣地，部分疏散在調節營區。美國眾議院前議長裴洛西訪台引發中共圍台軍演後，軍方陸續調動愛國者及天弓飛彈部隊進駐花東地區，加強東部防務。

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