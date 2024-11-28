愛國者飛彈維修車翻落山坡 空軍：2乘員輕傷已就醫

空軍證實，今天下午三點半一輛愛國者飛彈系統「裝備維修車」於行經台11線96K台東長濱路段時，發生翻覆事故，滾下山坡，人員受到輕傷，已經自行脫困送醫，空軍已派專人調查釐清原因。

空軍司令部表示，防空一輛維修車，今天行經台11線途中不慎翻落邊坡，駕駛及車長輕微外傷，已由救護車送往醫院診療。空軍司令部已派專人前往實施調查及協助處理拖吊作業，釐清肇因，後續將要求各單位落實行車勤前教育、車輛檢查等作為，並提高駕駛防險警覺與應變演練，避免類案再肇。

我國目前九套愛國者飛彈，原先部署北、中、南三個都會區。12套天弓三型防空飛彈系統部署東、西部17處既有或整建陣地，部分疏散在調節營區。美國眾議院前議長裴洛西訪台引發中共圍台軍演後，軍方陸續調動愛國者及天弓飛彈部隊進駐花東地區，加強東部防務。