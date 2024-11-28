影／「軍情站」台灣造船吹起軍工潮 奢華遊艇展都有無人艇出沒

暌違六年，台灣國際遊艇展自今（28）日起至12月1日在高雄愛河口的亞灣、光榮與駁二碼頭舉行。除了國際遊艇代理商，國內眾多遊艇製造廠也展出各式最新、最大的豪華遊艇與休閒小艇。不過在各家遊艇百家爭豔之下，在場內也出現兩家遊艇業者，展示其軍用領域無人艇的研發成果。

在駁二特區旁的第三船渠展區，國內FRP遊艇廠商哥倫遊艇與鋁殼遊艇廠商科建鋁船都將其研發的軍用無人艇帶至展區，吸引不少民眾駐足觀賞。哥倫遊艇展示名為「食人魚」的無人水上攻擊載具，使用玻璃纖維材質並披覆匿蹤塗料，設計航速超過55節並可攜帶500公斤高爆彈藥4枚與國內穿甲型滯空遊蕩彈藥，並與國內無人機業者合作研發滯空遊蕩彈藥系統。但其首次的展出因船體與次系統尚有許多未完成階段，雖有不少觀展者表達興趣，但有較多細節仍待未來進一步表現。另一家展出無人艇的廠商則是以休閒鋁船起家的科建鋁船，與國內無人機國家隊廠商雷虎科技結盟，展示其研發完成的Seashark無人艇，同時也展示其操控所使用的5G通訊通信車。此款無人艇使用鋁合金沖壓一體成型船體，並採用油電動力半潛艇式噴水推進，並有多種尺寸的構型可供不同需求使用。

原本市場針對富豪或娛樂業者的遊艇展內，展出了軍用的攻擊無人艇，雖在現場有種不協調感。但業者表示，無人艇雖然在國際上軍用領域是發光發熱，但在民間用途上也是大有可為。在遊艇展曝光，除了可讓國際看到台灣在不同領域間的造船能力，同時也可以爭取非軍用的廣大市場，從國內民間造船的勇於嘗試，可看出台灣民間廠商進行產品研發，軍民角色轉換的彈性靈活，甚至還擁有較高的研發效率。